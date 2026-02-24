Βραβεία World Nature Photography: Μια σπάνια φάλαινα με αλφισμό κέρδισε την πρώτη θέση

Ο αλφισμός στις φάλαινες είναι εξαιρετικά σπάνιος, καθώς μόνο μία στις 40.000 γεννιέται με αυτή την πάθηση, η οποία επηρεάζει το χρώμα του δέρματος

Βραβεία World Nature Photography: Μια σπάνια φάλαινα με αλφισμό κέρδισε την πρώτη θέση

Η φωτογραφία «Mãhina», που απεικονίζει μια σπάνια λευκή φάλαινα και τη μητέρα της

Jono Allen/World Nature Photography Awards
Μια φωτογραφία μιας σπάνιας λευκής μικρής φάλαινας με αλφισμό και της μητέρας της κέρδισε το πρώτο βραβείο στα Βραβεία World Nature Photography 2026.

Ο Αυστραλός φωτογράφος Jono Allen, ο οποίος έλαβε χρηματικό έπαθλο 1.000 δολαρίων για την φωτογραφία, περιέγραψε τη μέρα που απαθανάτισε τις δύο φάλαινες ως «μια ανάμνηση που θα τον συνοδεύει για πάντα» και «μια συνάντηση που πραγματικά του άλλαξε τη ζωή».

Δείτε την φωτογραφία:

Φάλαινα - Μητέρα

Η φωτογραφία «Mãhina», που απεικονίζει μια σπάνια λευκή φάλαινα και τη μητέρα της

Ο αλφισμός στις φάλαινες είναι εξαιρετικά σπάνιος, καθώς μόνο μία στις 40.000 γεννιέται με αυτή την πάθηση, η οποία επηρεάζει το χρώμα του δέρματος. Το μικρό που φωτογράφισε ο Allen, το οποίο ονομάζεται Mãhina, εντοπίστηκε για πρώτη φορά το καλοκαίρι του 2024, στο Vava’u της Τόνγκα. Το όνομα της φάλαινας σημαίνει «φεγγάρι» στα Τονγκανικά.

Συνολικά, συμμετοχές από 51 χώρες υπέβαλαν υποψηφιότητα για τα φετινά Βραβεία World Nature Photography Awards.

Ο πληθυσμός των φαλαινών αυξάνεται σύμφωνα με την πιο πρόσφατη αξιολόγηση του Κόκκινου Καταλόγου της Διεθνούς Ένωσης για τη Διατήρηση της Φύσης, ο οποίος τις περιγράφει ως είδος «χαμηλού κινδύνου», λόγω του περιορισμού της εμπορικής φαλαινοθηρίας.

Δείτε άλλες φωτογραφίες που κέρδισαν σε άλλες κατηγορίες:

Γορίλας

Φωτογραφία της Mary Schrader

Καμηλοπάρδαλη

Φωτογραφία του Vaidehi Chandrasekar

Πολικές αρκούδες

Φωτογραφία του Michael Stavrakakis

Χαμαιλέοντας

Φωτογραφία του Dewald Tromp

Άλκη

Φωτογραφία της Deena Sveinsson

