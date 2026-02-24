Βραβεία World Nature Photography: Μια σπάνια φάλαινα με αλφισμό κέρδισε την πρώτη θέση

Η φωτογραφία «Mãhina», που απεικονίζει μια σπάνια λευκή φάλαινα και τη μητέρα της

Μια φωτογραφία μιας σπάνιας λευκής μικρής φάλαινας με αλφισμό και της μητέρας της κέρδισε το πρώτο βραβείο στα Βραβεία World Nature Photography 2026.

Ο Αυστραλός φωτογράφος Jono Allen, ο οποίος έλαβε χρηματικό έπαθλο 1.000 δολαρίων για την φωτογραφία, περιέγραψε τη μέρα που απαθανάτισε τις δύο φάλαινες ως «μια ανάμνηση που θα τον συνοδεύει για πάντα» και «μια συνάντηση που πραγματικά του άλλαξε τη ζωή».

Δείτε την φωτογραφία:

Η φωτογραφία «Mãhina», που απεικονίζει μια σπάνια λευκή φάλαινα και τη μητέρα της Jono Allen/World Nature Photography Awards

Ο αλφισμός στις φάλαινες είναι εξαιρετικά σπάνιος, καθώς μόνο μία στις 40.000 γεννιέται με αυτή την πάθηση, η οποία επηρεάζει το χρώμα του δέρματος. Το μικρό που φωτογράφισε ο Allen, το οποίο ονομάζεται Mãhina, εντοπίστηκε για πρώτη φορά το καλοκαίρι του 2024, στο Vava’u της Τόνγκα. Το όνομα της φάλαινας σημαίνει «φεγγάρι» στα Τονγκανικά.

Συνολικά, συμμετοχές από 51 χώρες υπέβαλαν υποψηφιότητα για τα φετινά Βραβεία World Nature Photography Awards.

Ο πληθυσμός των φαλαινών αυξάνεται σύμφωνα με την πιο πρόσφατη αξιολόγηση του Κόκκινου Καταλόγου της Διεθνούς Ένωσης για τη Διατήρηση της Φύσης, ο οποίος τις περιγράφει ως είδος «χαμηλού κινδύνου», λόγω του περιορισμού της εμπορικής φαλαινοθηρίας.

Δείτε άλλες φωτογραφίες που κέρδισαν σε άλλες κατηγορίες:

Φωτογραφία της Mary Schrader World Nature Photography Awards

Φωτογραφία του Vaidehi Chandrasekar World Nature Photography Awards

Φωτογραφία του Michael Stavrakakis World Nature Photography Awards

Φωτογραφία του Dewald Tromp World Nature Photography Awards