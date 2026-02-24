Αλέξης Κούγιας: Την Κυριακή το μνημόσυνο για τον ένα χρόνο από τον θάνατό του

Την Κυριακή, 1η Μαρτίου, στις 12:00 το μεσημέρι θα τελεστεί το μνημόσυνο για τον ένα χρόνο από τον θάνατο του Αλέξη Κούγια.

Η επιμνημόσυνη δέηση θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων, στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, με την οικογένεια να ενημερώνει πως η τελετή θα είναι ανοιχτή για όσους «επιθυμούν, να τιμήσουν τη μνήμη του και να προσευχηθούν μαζί μας για την ανάπαυση της ψυχής του».

Η ανακοίνωση της οικογένειας

«Με τη συμπλήρωση ενός έτους από την απώλεια του αειμνήστου πατέρα μας και επικεφαλής του δικηγορικού μας γραφείου, Αλεξίου Κούγια, θα τελεστεί ιερό μνημόσυνο την Κυριακή 1η Μαρτίου 2026, ώρα 12:00 μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων, στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Η τελετή θα είναι ανοικτή, ώστε όσοι επιθυμούν, να τιμήσουν τη μνήμη του και να προσευχηθούν μαζί μας για την ανάπαυση της ψυχής του.

Αθήνα, 24.2.2026

Με εκτίμηση και σεβασμό,

Τα τέκνα του εκλιπόντος &

οι συνεργάτες του δικηγορικού γραφείου».

Διαβάστε επίσης