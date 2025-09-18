Χρίστος Κούγιας: Δημιούργησε ιστοσελίδα προς τιμήν του πατέρα του
Online σελίδα αφιερωμένη στον Αλέξη Κούγια
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Μέσα από τη νέα του ανάρτηση, ο Χρίστος Κούγιας ανακοίνωσε ότι σύντομα θα ολοκληρωθεί η διαδικτυακή σελίδα αφιερωμένη στον πατέρα του, Αλέξη Κούγια, και στους συνεργάτες του.
Στην ανάρτησή του σημειώνει: «Σύντομα… Νέα ιστοσελίδα - αφιέρωμα στον πατέρα μου και στους συνεργάτες του, που διαχειρίζονται όλες τις υποθέσεις του».
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:49 ∙ LIFESTYLE
Χρίστος Κούγιας: Δημιούργησε ιστοσελίδα προς τιμήν του πατέρα του
21:31 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε παράνομο καζίνο μέσα σε κατάστημα
21:21 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ρεμπρόφ για Παναθηναϊκό: «Όλα είναι φήμες, έχω ενεργό συμβόλαιο»
20:21 ∙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Ηράκλειο: Στις 21 Οκτωβρίου η δίκη για τη δολοφονία του Στίβεν Κουκ
20:17 ∙ WHAT THE FACT
Και όμως ήταν αλήθεια: Οι Δέκα Πληγές του Φαραώ συνέβησαν - Πάπυρος περιγράφει πώς ήταν
19:14 ∙ WHAT THE FACT