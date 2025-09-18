Χρίστος Κούγιας: Δημιούργησε ιστοσελίδα προς τιμήν του πατέρα του

Online σελίδα αφιερωμένη στον Αλέξη Κούγια

Newsbomb

Χρίστος Κούγιας: Δημιούργησε ιστοσελίδα προς τιμήν του πατέρα του
LIFESTYLE
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μέσα από τη νέα του ανάρτηση, ο Χρίστος Κούγιας ανακοίνωσε ότι σύντομα θα ολοκληρωθεί η διαδικτυακή σελίδα αφιερωμένη στον πατέρα του, Αλέξη Κούγια, και στους συνεργάτες του.

Στην ανάρτησή του σημειώνει: «Σύντομα… Νέα ιστοσελίδα - αφιέρωμα στον πατέρα μου και στους συνεργάτες του, που διαχειρίζονται όλες τις υποθέσεις του».

kougias1-1.jpg

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:49LIFESTYLE

Χρίστος Κούγιας: Δημιούργησε ιστοσελίδα προς τιμήν του πατέρα του

21:43ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ στη Βρετανία: Βασιλικές τιμές, πολιτικές ισορροπίες και σκληρά διλήμματα για τον Στάρμερ

21:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: «Σάρωσε» η Μπριζ του Τζόλη, μοιραίος ο Χατζηδιάκος για την Κοπεγχάγη

21:40ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Drone των Χούθι συνετρίβη σε περίβολο ξενοδοχείου - Βίντεο

21:31ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε παράνομο καζίνο μέσα σε κατάστημα

21:27ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός αύριο: Ισχυροί άνεμοι στο Αιγαίο και μικρή πτώση της θερμοκρασίας

21:24ΚΟΣΜΟΣ

Απροειδοποίητη επίσκεψη Τραμπ τζούνιορ στην Κωνσταντινούπολη και μυστικές διαπραγματεύσεις για την Γάζα!

21:21ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ρεμπρόφ για Παναθηναϊκό: «Όλα είναι φήμες, έχω ενεργό συμβόλαιο»

21:20ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Σημάδεψε οδηγό με πιστόλι στη μέση του δρόμου – Ολόκληρο οπλοστάσιο στο σπίτι του

21:16ΚΟΣΜΟΣ

Σκηνές απείρου κάλλους στην αλβανική Βουλή για την υπουργό AI - Πέταξαν το Σύνταγμα στον Ράμα - Βίντεο

21:12ΕΛΛΑΔΑ

Άρης Μουγκοπέτρος: Μήνυση κατά από τον άνθρωπο που του έδωσε την κροτίδα

21:05LIFESTYLE

Κατερίνα Παπακωστοπούλου: Η απάντηση για την εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου

20:57ΚΟΣΜΟΣ

Monic Karungi: Η συγκλονιστική υπόθεση του θανάτου της γυναίκας των porta potty party - Τα ακραία φετίχ, ο εγκέφαλος του δικτύου και η έρευνα των συγγενών

20:47ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: «Με απείλησε με όπλο και μαχαίρι ο πατέρας μου» - Συνελήφθησαν οι γονείς 19χρονης

20:38ΥΓΕΙΑ

Κορονοϊός: Μέτριο το ιικό φορτίο στα λύματα - Τι αναφέρει ο ΕΟΔΥ

20:37ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Επεισόδια μικρής έντασης και δακρυγόνα στην πορεία μνήμης για τον Παύλο Φύσσα

20:30ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου: Στα προκριματικά του ακοντισμού η Τζένγκο

20:29ΕΛΛΑΔΑ

Εθνική Πινακοθήκη: Απορρίφθηκαν τα ασφαλιστικά μέτρα για την απαγόρευση της έκθεσης που προκάλεσε αντιδράσεις

20:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Metron Analysis: Πρώτη με διαφορά η Νέα Δημοκρατία - Τέταρτη η Ζωή Κωνσταντοπούλου

20:21ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ηράκλειο: Στις 21 Οκτωβρίου η δίκη για τη δολοφονία του Στίβεν Κουκ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:57ΚΟΣΜΟΣ

Monic Karungi: Η συγκλονιστική υπόθεση του θανάτου της γυναίκας των porta potty party - Τα ακραία φετίχ, ο εγκέφαλος του δικτύου και η έρευνα των συγγενών

18:36LIFESTYLE

Μπέλα Χαντίντ: Δίνει «σκληρή μάχη» με τη νόσο του Lyme - Εικόνες μέσα από το νοσοκομείο

08:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξυπνήσαμε με φθινόπωρο, πόσο θα διαρκέσει η ψύχρα - Ζημιές στο Βόλο

21:24ΚΟΣΜΟΣ

Απροειδοποίητη επίσκεψη Τραμπ τζούνιορ στην Κωνσταντινούπολη και μυστικές διαπραγματεύσεις για την Γάζα!

16:47ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: «Είναι χρήστης ουσιών» λέει η οικογένειά του!

17:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS «μίλησε» και... βλέπει κακοκαιρία - Τι αναφέρει η πρόγνωση των Αμερικανών

18:02ΕΛΛΑΔΑ

Μαρίσσα Λαιμού: Δικαστική παρέμβαση για τον θάνατό της - Στην Αθήνα η ταφή της

19:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση MRB: Καταλληλότερος για πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης - «Καλπάζει» η Νέα Δημοκρατία

19:43ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Νέα επίθεση λύκου σε 5χρονη στον Νέο Μαρμαρά - Σώθηκε χάρη στην επέμβαση περαστικού

13:07LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Η μάχη Καινούργιου – Λιάγκα, η αήττητη Τσιμτσιλή, τα μαντάτα για τον ΣΚΑΪ

19:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κυματισμός Rossby σαρώνει την Ευρώπη - Τι φέρνει το φαινόμενο στην Ελλάδα

19:28ΕΛΛΑΔΑ

Δημοσιογράφος δέχθηκε επίθεση από τη Βάσω Μαζωνάκη στο νοσοκομείο

20:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Metron Analysis: Πρώτη με διαφορά η Νέα Δημοκρατία - Τέταρτη η Ζωή Κωνσταντοπούλου

13:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή με την πρόβλεψη του GFS - Τι δείχνει το αμερικανικό μοντέλο για τις 24 Σεπτέμβρη

21:12ΕΛΛΑΔΑ

Άρης Μουγκοπέτρος: Μήνυση κατά από τον άνθρωπο που του έδωσε την κροτίδα

20:38ΥΓΕΙΑ

Κορονοϊός: Μέτριο το ιικό φορτίο στα λύματα - Τι αναφέρει ο ΕΟΔΥ

20:47ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: «Με απείλησε με όπλο και μαχαίρι ο πατέρας μου» - Συνελήφθησαν οι γονείς 19χρονης

20:17WHAT THE FACT

Και όμως ήταν αλήθεια: Οι Δέκα Πληγές του Φαραώ συνέβησαν - Πάπυρος περιγράφει πώς ήταν

19:14WHAT THE FACT

Έρχεται το τέλος των κινητών τηλεφώνων - Ποια τεχνολογία θα τα αντικατασταστήσει

21:05LIFESTYLE

Κατερίνα Παπακωστοπούλου: Η απάντηση για την εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ