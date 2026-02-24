Παναμάς: Ανέλαβε τον έλεγχο σε δύο στρατηγικά λιμάνια στη Διώρυγα

Η κυβέρνηση του Παναμά κατάσχεσε δύο στρατηγικής σημασίας λιμάνια στη ζώνη της Διώρυγας του Παναμά την Δευτέρα, τα οποία διαχειριζόταν η CK Hutchison Holdings, εταιρεία με έδρα το Χονγκ Κονγκ, αφού το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε αντισυνταγματική τη σύμβαση παραχώρησης της εταιρείας.

Η CK Hutchison Holdings διαχειριζόταν τα λιμάνια Balboa και Cristóbal, στην είσοδο και την έξοδο της Διώρυγας του Παναμά, από τα τέλη της δεκαετίας του 1990 και η κατάσχεση τους από την κυβέρνηση του Παναμά προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από το Χονγκ Κονγκ.

Το υπουργείο Εμπορίου και Οικονομικής Ανάπτυξης του Χονγκ Κονγκ δήλωσε σε ανακοίνωσή του ότι υπέβαλε «έντονες διαμαρτυρίες» στο προξενείο του Παναμά, προσθέτοντας ότι εξέφρασε την έντονη αντίθεσή του και τη δυσαρέσκειά του και ότι θα «υποστηρίξει σθεναρά τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντα των εταιρειών του Χονγκ Κονγκ στο εξωτερικό».

Τα λιμάνια που βρίσκονται στην είσοδο και την έξοδο της Διώρυγας του Παναμά, τα οποία διαχειριζόταν μια θυγατρική εταιρεία της CK Hutchison από το 1997, εμπλέκονται σε νομική διαμάχη, αφού βρέθηκαν στο επίκεντρο του ανταγωνισμού μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας για την επιρροή στην περιοχή. Τα λιμάνια έγιναν το επίκεντρο παγκόσμιας προσοχής, αφού ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε την Κίνα ότι «διαχειρίζεται το κανάλι του Παναμά».

Η κυβέρνηση του Παναμά ανέλαβε τον έλεγχο των δύο λιμένων τη Δευτέρα, αφού το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας ακύρωσε έναν νόμο που ενέκρινε τη σύμβαση παραχώρησης για την Panama Ports Company, θυγατρική της CK Hutchison. Η απόφαση αυτή αφαίρεσε από το λιμάνι τη νομική βάση για τη λειτουργία του και η εταιρεία έχει πλέον κινήσει διαδικασία διαιτησίας κατά του Παναμά.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας έλαβε επίσης θέση για το ζήτημα. «Η Κίνα θα προστατεύσει με αποφασιστικότητα τα νόμιμα και θεμιτά δικαιώματα και συμφέροντα της εταιρείας», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου Μάο Νινγκ σε συνέντευξη Τύπου.

Από την πλευρά του, ο Παναμάς δήλωσε ότι θα εξασφαλίσει την «ομαλή λειτουργία της Διώρυγας».

Ο διευθυντής λιμένων της Ναυτιλιακής Αρχής του Παναμά δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι η αρχή «κατέλαβε τα λιμάνια και θα εγγυηθεί τη συνέχεια της λειτουργίας τους». Πρόσθεσε ότι το διοικητικό συμβούλιο της αρχής θα εγκρίνει ένα σχέδιο μεταβατικής λειτουργίας για έως και 18 μήνες, έως ότου επιλεγούν οι μακροπρόθεσμοι διαχειριστές των λιμανιών.

Ο πρόεδρος του Παναμά, Χοσέ Ραούλ Μουλίνο, δήλωσε ότι η κατάσχεση δεν αποτελεί απαλλοτρίωση, και ότι η κυβέρνηση του Παναμά θα διατηρήσει τον έλεγχο των λιμένων «έως ότου καθοριστεί η πραγματική τους αξία για την ανάληψη των αντίστοιχων ενεργειών». Διαβεβαίωσε επίσης ότι «όλα όσα έγιναν δεν ήταν εναντίον κανενός, αλλά έγιναν σύμφωνα με το νόμο», αναφερόμενος στις αμφισβητήσεις της εταιρείας και της κινεζικής κυβέρνησης.