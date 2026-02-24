Πότε ο Τραμπ θα πλήξει το Ιράν; Τα τέσσερα πιο πιθανά σενάρια και το επικρατέστερο

Η στιγμή της αλήθειας: Πότε θα πατήσει το κουμπί ο Αμερικανός πρόεδρος εν μέσω τεράστιων εγχώριων και παγκόσμιων πιέσεων 

Η φωτογραφία που παρέχεται από το Πολεμικό Ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών, δείχνει ναύτη να φυλά σκοπιά πάνω στο αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln στον Ινδικό Ωκεανό, στις 22 Ιανουαρίου 2026.

AP.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, βρίσκεται αντιμέτωπος με ίσως τη δυσκολότερη απόφαση της θητείας του, υπό το βάρος έντονων εσωτερικών και διεθνών πιέσεων που τον ωθούν προς αντίθετες κατευθύνσεις.

Παρότι ελάχιστοι αναλυτές εκτιμούσαν ότι η κρίση με το Ιράν θα συνεχιζόταν μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου, πόσο μάλλον έως τον Μάρτιο, τέσσερα είναι τα επικρατέστερα σενάρια για το πότε θα μπορούσε να ξεκινήσει μια νέα σύγκρουση, εφόσον δεν επιτευχθεί συμφωνία.

Το πρώτο σενάριο: Χτύπημα εντός των επόμενων ημερών

Ο Τραμπ θα μπορούσε να διατάξει επίθεση κατά της Τεχεράνης έως και την Πέμπτη.

Αυτό θα συνέβαινε εάν έχει ήδη λάβει την απόφαση, αλλά ανέμενε να ολοκληρωθούν συγκεκριμένες στρατιωτικές προετοιμασίες ή να διαπιστωθεί οριστικά ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν δεν αποδίδουν επαρκή αποτελέσματα ώστε να δικαιολογήσουν υπαναχώρηση.

Ένα ενδεχόμενο είναι επίσης να υπάρξει πρόταση του Ιράν την Πέμπτη, την οποία ο Αμερικανός πρόεδρος θα απορρίψει ευθύς αμέσως. Ωστόσο, αυτό θεωρείται λιγότερο πιθανό, καθώς Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν προαναγγείλει συνάντηση ΗΠΑ–Ιράν εκείνη την ημέρα και εκτιμάται ότι ο Τραμπ θα θελήσει χρόνο για να αξιολογήσει οποιαδήποτε νέα πρόταση.

Δεύτερο σενάριο: Στις αρχές ή τα μέσα της επόμενης εβδομάδας (το επικρατέστερο)

Το πιθανότερο σενάριο τοποθετεί την επίθεση στις αρχές ή στα μέσα της επόμενης εβδομάδας.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Τραμπ έδωσε διορία δύο εβδομάδων στο Ιράν για την επίτευξη συμφωνίας, προειδοποιώντας ότι σε αντίθετη περίπτωση θα προχωρήσει σε στρατιωτική δράση.

Έκτοτε, η προθεσμία αυτή εμφανίζεται να «μετακινείται» στις δημόσιες δηλώσεις του, ενώ Αμερικανός αξιωματούχος σχολίασε ότι ο Τραμπ σπανίως λειτουργεί με βάση τις προθεσμίες, χρησιμοποιώντας τες περισσότερο ως διαπραγματευτικό εργαλείο.

Αν ο Αμερικανός πρόεδρος αποφασίσει να δώσει στον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Χαμενεϊ, το πλήρες περιθώριο των δύο εβδομάδων, θα εξετάσει προσεκτικά μια νέα πρόταση από την Τεχεράνη και τελικά να τη θεωρήσει ανεπαρκή, τότε το χτύπημα θα μπορούσε να εκδηλωθεί εκείνο το χρονικό διάστημα.

Τρίτο σενάριο: Αμέσως μετά το Ραμαζάνι

Ένα τρίτο σενάριο μεταθέτει την επίθεση για αμέσως μετά τις 19 Μαρτίου, όταν ολοκληρώνεται το Ραμαζάνι.

Ο Τραμπ ενδέχεται να μη θελήσει να πυροδοτήσει μια περιφερειακή σύρραξη κατά τη διάρκεια του ιερότερου μήνα του Ισλάμ. Μια επίθεση εν μέσω Ραμαζανιού θα μπορούσε να δοκιμάσει την ετοιμότητα των σουνιτικών συμμάχων των ΗΠΑ στην περιοχή απέναντι σε πιθανή ιρανική αντεπίθεση.

Παράλληλα, μια στρατιωτική ενέργεια εκείνη την περίοδο θα μπορούσε να ενισχύσει το αφήγημα της Τεχεράνης περί «ξένης εισβολής», αποπροσανατολίζοντας από τις εσωτερικές πιέσεις που αντιμετωπίζει το καθεστώς.

Ωστόσο, πολλοί εκτιμούν ότι το δεύτερο σενάριο παραμένει ελαφρώς πιθανότερο, καθώς το αδιέξοδο διαρκεί ήδη από τα τέλη Δεκεμβρίου και το κόστος διατήρησης αυξημένης αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην περιοχή δεν είναι αμελητέο.

Τέταρτο σενάριο: Παράταση της αβεβαιότητας

Το τέταρτο σενάριο, λιγότερο θεαματικό αλλά ρεαλιστικό, είναι η περαιτέρω παράταση της κρίσης, με συνέχιση της στρατιωτικής πίεσης και των διαπραγματεύσεων χωρίς άμεση προσφυγή σε ευρείας κλίμακας σύγκρουση.

Σε αυτή την περίπτωση, η απειλή χρήσης βίας θα λειτουργεί ως μοχλός πίεσης, ενώ η Ουάσιγκτον θα επιχειρεί να αποσπάσει επιπλέον παραχωρήσεις από την Τεχεράνη.

