Σεισμός 3,8 Ρίχτερ στην Κρήτη - Κοντά στο Λασίθι το επίκεντρο

Σεισμός μεγέθους 3,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης, 24 Φεβρουαρίου, στην Κρήτη και συγκεκριμένα, κοντά στον νομό Λασιθίου.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός σημειώθηκε λίγα λεπτά πριν τις 11 το πρωί, με το επίκεντρο να εντοπίζεται 41 χιλιόμετρα ανατολικά-νοτιοανατολικά του χωριού Ζάκρος.

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίστηκε στα 8,5 χιλιόμετρα.

