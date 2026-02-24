Θεσσαλονίκη: Απόδραση κρατούμενου από την ΜΕΘ του Ιπποκρατείου - Είχε υποστεί έμφραγμα

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές, καθώς ένας κρατούμενος, που εισήχθη εσπευσμένα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, απέδρασε από τη ΜΕΘ, στην οποία νοσηλευόταν.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, ένας 47χρονος κρατούμενος σε σωφρονιστικό κατάστημα, υπέστη καρδιακή προσβολή και διακομίσθηκε στη ΜΕΘ του Ιπποκρατείου. Εκεί, κάτω από άγνωστες συνθήκες, κατάφερε να ξεφύγει από την προσοχή των αστυνομικών που τον συνόδευαν και να το σκάσει προς άγνωστη κατεύθυνση.

Ο 47χρονος, παρότι είχε υποστεί έμφραγμα, άνοιξε το παράθυρο του δωματίου της ΜΕΘ, βγήκε στο διπλανό μπαλκόνι κι από εκεί, κατάφερε να αποδράσει.

Παρότι αστυνομικός τον είδε την ώρα που έτρεχε, τον καταδίωξε μέχρι το κυλικείο του νοσοκομείου, ωστόσο, κατάφερε να ξεφύγει, έχοντας όπως είπαν χαρακτηριστικά τα σωληνάκια από τους ορούς στα χέρια.

Το συμβάν έλαβε χώρα χθες (23/2) το μεσημέρι κι έκτοτε αναζητείται από τις Αρχές.