Σεισμός 3,6 Ρίχτερ στη Ρόδο

Ειδικότερα, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης εντοπίστηκε 141 χιλιόμετρα νότια-νοτιοανατολικά της Λίνδου , με το εστιακό βάθος να υπολογίζεται στα 37,8 χιλιόμετρα .

Σεισμός μεγέθους 3,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης, 24 Φεβρουαρίου, στη Ρόδο .

