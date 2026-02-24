Σεισμός 3,6 Ρίχτερ στη Ρόδο
Η σεισμική δόνηση σημειώθηκε 141 χιλιόμετρα νότια-νοτιοανατολικά της Λίνδου
Σεισμός μεγέθους 3,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης, 24 Φεβρουαρίου, στη Ρόδο.
Ειδικότερα, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης εντοπίστηκε 141 χιλιόμετρα νότια-νοτιοανατολικά της Λίνδου, με το εστιακό βάθος να υπολογίζεται στα 37,8 χιλιόμετρα.
