Λίντσεϊ Βον: Ευχαρίστησε τον γιατρό που έσωσε το πόδι της από ακρωτηριασμό

Η Lindsey Vonn στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2026, στην Κορτίνα ντ' Αμπέτσο της Ιταλίας, στις 8 Φεβρουαρίου 2026.

Εξιτήριο πήρε η χρυσή Ολυμπιονίκης και πρωταθλήτρια του αλπικού σκι Λίντσεϊ Βον από το νοσοκομείο, δύο εβδομάδες μετά τον τρομακτικό τραυματισμό που είχε στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Μιλάνου-Κορτίνα. Σε ένα βίντεο που δημοσίευσε στο προφίλ της στο Instagram, ευχαρίστησε τον γιατρό που έσωσε το πόδι της από ακρωτηριασμό, ενώ εξήγησε λεπτομερώς τη σοβαρότητα του τραυματισμού της.

Η 41χρονη υπέστη «σύνθετο κάταγμα κνήμης» κατά τη διάρκεια του τελικού της κατάβασης στους Milan Cortina Winter Olympics, μετά το σοκαριστικό της ατύχημα.

Την περασμένη εβδομάδα, η Βον υποβλήθηκε σε ανακατασκευαστική χειρουργική επέμβαση για να αντιμετωπιστούν πολλαπλά κατάγματα στο αριστερό της πόδι ενώ αποκάλυψε ότι παρουσίασε επιπλοκές αφού διαγνώστηκε με σύνδρομο του διαμερίσματος -μια ιδιαίτερα επώδυνη κατάσταση που οφείλεται στην μεγάλη αύξηση της πίεσης μέσα στους μύες. Εάν η πίεση δεν απελευθερωθεί γρήγορα, τότε μπορεί να υπάρξει μόνιμη βλάβη και, σε σοβαρές περιπτώσεις, να οδηγήσει σε ακρωτηριασμό κάποιου άκρου ή και θάνατο. Το σύνδρομο αντιμετωπίζεται με τομές στο επηρεασμένο άκρο.

«Ο Dr. Τομ Χάκετ έσωσε το πόδι μου», είπε η Βον στο βίντεο. «Έσωσε το πόδι μου από ακρωτηριασμό».

Δείτε το βίντεο:

https://www.instagram.com/reel/DVGlrZuDYhq/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Όταν διαγνώστηκε με σύνδρομο του διαμερίσματος, η 41χρονη σκίερ υποβλήθηκε σε μια επείγουσα χειρουργική επέμβαση που ονομάζεται απονευρωτομή, η οποία διήρκεσε έξι ώρες.

Ενώ η Βον αγωνίστηκε στους Ολυμπιακούς με ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου, εξήγησε ότι χάρη σε αυτόν τον τραυματισμό απέφυγε τον ακρωτηριασμό.

«Αν δεν είχα υποστεί ρήξη του πρόσθιου χιαστού συνδέσμου, ο Τομ δεν θα ήταν εκεί και δεν θα μπορούσε να σώσει το πόδι μου», είπε η Βον. «Νιώθω πολύ τυχερή και ευγνώμων γι' αυτόν».

Εκτός από την ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου και διάφορα κατάγματα στην κνήμη και την περόνη της, η Βον έσπασε και τον δεξί της αστράγαλο.

«Όλο το πόδι είχε γίνει κομμάτια», εξήγησε η Βον στο βίντεο.

Η ακτινογραφία της κνήμης της Βον μετά την πολύωρη επέμβαση, με λάμες και δεκάδες βίδες που τοποθετήθηκαν για την αποκατάσταση του σύνθετου κατάγματος

Αν και αυτή τη στιγμή είναι ακινητοποιημένη και καθηλωμένη σε αναπηρικό καροτσάκι, η Ολυμπιονίκης ελπίζει να μπορέσει να περπατήσει με πατερίτσες σε λίγες εβδομάδες. Αναμένεται να χρειαστεί τουλάχιστον ένας χρόνος για να επουλωθούν τα κατάγματα που υπέστη στα οστά της, ώστε να μπορέσει να προχωρήσει στην ανακατασκευή του χιαστού συνδέσμου της.

«Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο οδυνηρό ήταν», είπε η Βον, εμφανώς συγκινημένη. «Ήταν πραγματικά δύσκολο και σίγουρα δεν ήταν ο τρόπος με τον οποίο ήθελα να τελειώσω τους Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά ήταν πραγματικά εμψυχωτικό για εμένα να παρακολουθώ τους συμπαίκτες μου».

«Θα είναι ένας μακρύς δρόμος, αλλά θα τα καταφέρω», κατέληξε η Βον. «Προτιμώ να πέσω προσπαθώντας παρά να μην προσπαθήσω καθόλου».

