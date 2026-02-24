Πίτερ Άτια: Influencer υγείας παραιτήθηκε από συνεργάτης του CBS λόγω σχέσεων με τον Έπσταϊν

Ο influencer υγείας, Dr. Πίτερ Άτια, παραιτήθηκε από τη θέση του ως συνεργάτης του αμερικανικού δικτύου CBS News, αφού αποκαλύφθηκε ότι είχε επαφές με τον καταδικασμένο παιδόφιλο Τζέφρι Έπσταϊν.

Πριν από λιγότερο από ένα μήνα, ο Άτια είχε ανακοινωθεί ως ένας από τους 19 νέους συνεργάτες του αμερικανικού δικτύου, στο πλαίσιο των προσπαθειών της αρχισυντάκτριας Μπάρι Βάις να αναδιοργανώσει το τμήμα ειδήσεων. Ο 52χρονος ήταν συνεργάτης του δικτύου για λίγες μόνο ημέρες πριν το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης δημοσιεύσει τα περισσότερα από 3 εκατομμύρια αρχεία στο πλαίσιο της υπόθεσης Έπσταϊν.

Στα αρχεία, περιλαμβάνονταν πολλαπλές επικοινωνίες μεταξύ του Άτια και του Έπσταϊν, οι περισσότερες από τις οποίες χρονολογούνται από τα μέσα της δεκαετίας του 2010, αφού ο Έπσταϊν είχε ήδη ομολογήσει την ενοχή του για αποπλάνηση ανηλίκων με σκοπό την πορνεία το 2008. Τα μηνύματα υποδηλώνουν μια φιλική σχέση μεταξύ των δύο ανδρών, με τον Έπσταϊν να ζητάει μερικές φορές ιατρικές συμβουλές από τον Άτια. Σε ένα email του 2016 προς τον Έπσταϊν, ο Άτια υπονοεί ότι τα γυναικεία γεννητικά όργανα είναι «χαμηλά σε υδατάνθρακες».

Το email του Άτια προς τον Έπσταϊν από το 2016 Αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης

Μετά την αποκάλυψη του αρχείου, ο Άτια ζήτησε συγγνώμη με ανάρτησή του στα social media, λέγοντας: «Ζητώ συγγνώμη και λυπάμαι που έβαλα τον εαυτό μου σε μια θέση όπου κάποια email, μερικά από τα οποία είναι ενοχλητικά, κακόγουστα και αδικαιολόγητα, είναι πλέον δημόσια, και αυτό είναι δικό μου λάθος. Αποδέχομαι αυτή την πραγματικότητα και την ταπείνωση που την συνοδεύει».

Στην ίδια ανάρτηση, ο Άτια διευκρίνισε ότι «δεν συμμετείχε σε καμία εγκληματική δραστηριότητα» και ότι οι συναναστροφές του «με τον Έπσταϊν δεν είχαν καμία σχέση με σεξουαλική κακοποίηση ή εκμετάλλευση οποιουδήποτε». Δήλωσε επίσης ότι δεν είχε ποτέ επιβιβαστεί στο αεροπλάνο του Έπσταϊν, ούτε είχε επισκεφθεί το νησί του.

Οι εσωτερικοί συνεργάτες του CBS News ήταν δυσαρεστημένοι που το αμερικανικό δίκτυο δεν έδρασε πιο γρήγορα για να απομακρύνει τον Άτια.

Η παραίτηση του Άτια έγινε γνωστή με ένα email που στάλθηκε στους υπαλλήλους του CBS News τη Δευτέρα, σύμφωνα με τοπικά δημοσιεύματα.

Ένας εκπρόσωπος του Άτια δήλωσε: «Ο ρόλος του Dr. Άτια ως συνεργάτης του CBS ήταν νέος και δεν είχε ακόμη ξεκινήσει. Ως εκ τούτου, ο ίδιος αποχώρησε για να διασφαλίσει ότι η συμμετοχή του δεν θα αποσπούσε την προσοχή από το σημαντικό έργο που εκτελείται στο CBS. Ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο δίκτυο και τη διοίκησή του».

Ο Άτια, ο οποίος είναι και παρουσιαστής του δημοφιλούς podcast «The Peter Attia Drive» και συγγραφέας του bestseller «Outlive: The Science and Art of Longevity», παραιτήθηκε από τη θέση του ως επικεφαλής επιστημονικός σύμβουλος της David, μιας εταιρείας που παράγει μπάρες πρωτεΐνης, μετά την αποκάλυψη των σχέσεων του με τον Έπσταϊν.

