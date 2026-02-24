Ένοπλες Δυνάμεις: Αναβαθμίζεται το συσσίτιο - Από 3,84 στα 6,40 ευρώ ημερησίως

Στη δημοσίευση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την αύξηση του χρηματικού αντιτίμου τροφοδοσίας προχώρησε η κυβέρνηση, με στόχο, όπως επισημαίνεται, την ποιοτική αναβάθμιση του συσσιτίου στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Με την απόφαση προβλέπεται πρόσθετη επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 12 εκατ. ευρώ για το 2026, καθώς και για κάθε επόμενο έτος έως το 2029, για την κάλυψη του αυξημένου αντιτίμου της σταθερής χορηγίας τροφής σε είδος.

Η ΚΥΑ, η οποία δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Β’, Αρ. Φ.911/18-02-2026), φέρει την υπογραφή του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας και του υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Αθανάσιος Πετραλιάς και τιτλοφορείται «Καθορισμός αντιτίμων σε χρήμα των σταθερών χορηγιών τροφοδοσίας των Ενόπλων Δυνάμεων».

Σύμφωνα με την ΚΥΑ, το ημερήσιο αντίτιμο για τους οπλίτες θητείας αυξάνεται από 3,84 και 4,50 ευρώ (μεσοσταθμικά, ανάλογα με την κατηγορία δικαιούχων) στα 6,40 ευρώ.

Το ημερήσιο αντίτιμο για σπουδαστές Παραγωγικών Σχολών ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ, υπηρετούντες και εκπαιδευόμενους σε Σχολές και Μονάδες Ειδικών Δυνάμεων και Ειδικών Επιχειρήσεων, Υποψηφίους Εφέδρους Αξιωματικούς, καθώς και για προσωπικό που συμμετέχει σε ασκήσεις, διαμορφώνεται στα 7,30 ευρώ.

Για πρώτη φορά, στους δικαιούχους σταθερής χορηγίας τροφής εντάσσονται και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί των Ενόπλων Δυνάμεων.

Παράλληλα, με τον αναθεωρημένο Γενικό Κανονισμό Τροφοδοσίας των τριών Κλάδων μειώνονται οι κατηγορίες δικαιούχων από 32 σε 4, οι κλίμακες περιορίζονται από 6 σε 3, θεσπίζεται ενιαίο αντίτιμο τροφοδοσίας για Στρατό Ξηράς, Πολεμικό Ναυτικό και Πολεμική Αεροπορία και υιοθετούνται σύγχρονοι διατροφικοί κανόνες για τη βελτίωση της ποιότητας του συσσιτίου.

Επιπλέον, προβλέπεται η σύνταξη Διακλαδικού Κανονισμού Μαγειρικής, με ενιαίες προδιαγραφές για θέματα υγιεινής, οργάνωσης και ασφάλειας τροφίμων.

Δένδιας: Νέος Κανονισμός με διατροφολόγους, για τη σωστή διατροφή των στρατιωτών

Αναφερόμενος στη μεταρρύθμιση, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας δήλωσε κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων του Κέντρου Εκπαίδευσης Τεθωρακισμένων στον Αυλώνα Αττικής, ενόψει της κατάταξης της 2026 Α΄ ΕΣΣΟ (24–27 Φεβρουαρίου 2026): «Υπάρχει μια διαφορετική προσέγγιση στον εφοδιασμό. Έχει καταρτιστεί ένας νέος Κανονισμός με διαφορετική σύνθεση συσσιτίου, με διαφορετική θερμιδική ανάλυση, με διατροφολόγους, για τη σωστή διατροφή των στρατιωτών μας. Η τήρησή του θα ελέγχεται αυστηρότατα από τη Γενική Επιθεώρηση του ΓΕΣ».

