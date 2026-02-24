Στα λευκά η Nέα Υόρκη από την «κακοκαιρία του αιώνα» -Μπλακ άουτ, ακυρώσεις πτήσεων και χιονοπόλεμος

Σφοδρή χιονοθύελλα έπληξε τις βορειοανατολικές ΗΠΑ από το Μέριλαντ μέχρι το Μέιν τη Δευτέρα, αναγκάζοντας εκατομμύρια ανθρώπους να μείνουν στα σπίτια τους εν μέσω προειδοποιήσεων για ισχυρούς ανέμους και χιονοθύελλες , διακοπές στις μεταφορές και κλείσιμο σχολείων και επιχειρήσεων.

Η πολύβουη Νέα Υόρκη ειδικότερα παρέλυσε καθώς η κακοκαιρία έπληξε ολόκληρη τη μητροπολιτική περιοχή, με τις αρχές να κάνουν λόγο για μία από τις ισχυρότερες χιονοθύελλες των τελευταίων ετών. Η πόλη παραμένει σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, δήλωσε ο δήμαρχος Ζόχραν Μαμντάνι κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων.

Το χιόνι έπεφτε με ρυθμό 5 έως 7,6 εκατοστών την ώρα νωρίς τη Δευτέρα από τη Νέα Υόρκη έως τη Μασαχουσέτη. Σε ορισμένες περιοχές χιόνισε πάνω από 30 εκατοστά, μαζί με ριπές ανέμου άνω των 48 χλμ/ώρα και χαμηλή ορατότητα. Ο αριθμός των ακυρωμένων πτήσεων εντός, προς ή από τις ΗΠΑ έφτασε τις 5.706, σύμφωνα με την ιστοσελίδα παρακολούθησης FlightAware.

Ο ιστότοπος δείχνει ότι το 98% των πτήσεων από το αεροδρόμιο LaGuardia της Νέας Υόρκης ακυρώθηκαν και το 91% των πτήσεων από το JFK - τους κύριους αεροπορικούς κόμβους της Νέας Υόρκης που συνήθως εξυπηρετούν περισσότερους από 335.000 επιβάτες ημερησίως. Και στις δύο τοποθεσίες είχε χιονίσει περίπου 48 εκατοστά.

Η Νέα Υόρκη πρόκειται να πληγεί από ακόμη περισσότερο χιόνι αυτή την εβδομάδα, γεγονός που απέδειξε ότι η...μαρμότα φέτος είχε δίκιο, όπως έγραψε χαρακτηριστικά η Νew York Post. Ο Punxutawney Phil, ο διασημότερος «μετεωρολόγος» του κόσμου που βγήκε στις 2 Φεβρουαρίου από τη φωλιά του και είδε τη σκιά του, προέβλεψε σωστά ότι ο χειμώνας στη Βόρεια Αμερική θα κρατήσει για άλλες 6 εβδομάδες. Η περιοχή του έχει δει την υψηλότερη αναφερόμενη χιονόπτωση σε μία μόνο τοποθεσία μέχρι στιγμής στην πόλη κατά τη διάρκεια της τελευταίας χιονοθύελλας, με 61 εκατοστά ίντσες να έχουν καταγραφεί στο Γκράσμιρ, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Η τερατώδης χιονοθύελλα είναι πλέον και επίσημα μία από τις 10 μεγαλύτερες χειμερινές καταιγίδες που έχουν καταγραφεί στην πόλη. Μέχρι τις 2 τα ξημερώματα τη Δευτέρα, είχαν πέσει 47,6 εκατοστά χιονιού στο Σέντραλ Παρκ στο Μανχάταν, ξεπερνώντας τη χιονοθύελλα των 47,6 εκατοστών του Ιανουαρίου 2011, η οποία είχε καταγραφεί ως η 9η «μεγαλύτερη» χιονοθύελλα της ιστορίας.

Ο καιρός που τροφοδοτήθηκε από έναν κυκλώνα-βόμβα από την Κυριακή έως τη Δευτέρα ήταν η μεγαλύτερη χιονοθύελλα στην πόλη εδώ και περισσότερο από μια δεκαετία. Στο Μπρούκλιν, μετρήθηκαν 57 εκατοστά στον κόλπο Sheepshead, με το Williamsburg και το Crown Heights να ακολουθούν.

Ο Μαμντάνι ανακοίνωσε ότι τα σχολεία θα επαναλειτουργήσουν σήμερα Τρίτη (24/2) αφού έδωσε στους μαθητές της Νέας Υόρκης ένα τριήμερο...ξενοιασιάς. Τα παιδιά στο «Μεγάλο Μήλο» απόλαυσαν την πρώτη χιονισμένη μέρα της πόλης μετά από σχεδόν επτά χρόνια.

«Το αστικό τοπίο μεταμορφώθηκε σε έναν σιωπηλό, ημι-έρημο πλανήτη από πάγο. Μπορούσες να σταθείς στη μέση του δρόμου και απλώς να παρακολουθείς το χιόνι να πέφτει. Έπειτα, καθώς η μέρα περνούσε και οι νιφάδες άρχισαν να υποχωρούν, τα παιδιά βγήκαν έξω για να παίξουν» έγραψαν τα αμερικανικά Μέσα Ενημέρωσης. Η 17χρονη Ζόι Τσέμπαρ και δύο φίλες της δήλωσαν ότι εκτίμησαν την προσωρινή απαγόρευση οδήγησης τη Δευτέρα, καθώς έφτασαν στο πάρκο Φορτ Γκριν στο Μπρούκλιν με τα έλκηθρά τους.

«Ο μπαμπάς μου είναι σοφέρ», είπε η 16χρονη Βερόνικα Αρεβάλο, η οποία είχε περπατήσει μέχρι το πάρκο. «Είναι ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος που υπάρχει αυτή τη στιγμή». Ο 16χρονος Γκας Γουέιρ είχε μια ελαφρώς διαφορετική άποψη για την έλλειψη κυκλοφορίας αυτοκινήτων.«Με κάνει να φοβάμαι λίγο περισσότερο τα αυτοκίνητα επειδή δεν τα ακούω να έρχονται», είπε. «Αλλά λατρεύω το χιόνι, είναι πολύ όμορφο. Μου αρέσει που μπορώ να περπατάω στον δρόμο».

