Χιονοθύελλα-μαμούθ σάρωσε τις βορειοανατολικές ΗΠΑ – Ρεκόρ χιονόπτωσης σε αρκετές περιοχές

Σφοδρή χιονοθύελλα με ισχυρούς ανέμους έπληξε τις βορειοανατολικές πολιτείες των ΗΠΑ, αφήνοντας πίσω της τεράστιες ποσότητες χιονιού, που σε ορισμένες περιοχές ξεπέρασαν τα 60 εκατοστά.

Οι αρχές της Νέας Υόρκης ανακοίνωσαν τη λήξη της χιονοκαταιγίδας στις 4:30 μ.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής) και κάλεσαν τους ιδιοκτήτες ακινήτων να καθαρίσουν τα πεζοδρόμια μπροστά από τις κατοικίες και τις επιχειρήσεις τους.

Άνεμοι που έφτασαν έως και τα 130 χλμ./ώρα, σε συνδυασμό με έντονη χιονόπτωση, έπληξαν το Νιου Τζέρσεϊ, τη Νέα Υόρκη, την Πενσιλβάνια, το Κονέκτικατ, το Ρόουντ Άιλαντ και τη Μασαχουσέτη, δημιουργώντας συνθήκες «whiteout», με εξαιρετικά περιορισμένη ορατότητα.

Καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και περιορισμοί μετακινήσεων

Κυβερνήτες σε οκτώ πολιτείες και αρκετές μεγάλες πόλεις κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ επιβλήθηκαν απαγορεύσεις μη αναγκαίων μετακινήσεων στο Νιου Τζέρσεϊ, στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Υόρκης και σε τμήματα της Μασαχουσέτης. Αν και ορισμένα μέτρα έχουν πλέον αρθεί, οι αρχές συνεχίζουν να καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις.

Η χιονοθύελλα καταγράφεται ως η ένατη μεγαλύτερη στην ιστορία της Νέας Υόρκης, σύμφωνα με αρχεία που χρονολογούνται από το 1869, όπως μετέδωσε το CBS News New York.

Μέχρι το απόγευμα της Καθαράς Δευτέρας, στο Σέντραλ Παρκ είχαν καταγραφεί περίπου 50 εκατοστά χιονιού, ενώ στο Μπρούκλιν και το Κουίνς τα ύψη έφτασαν τα 51 εκατοστά. Στο Λονγκ Άιλαντ και στο Σέντραλ Άισλιπ καταγράφηκαν έως και 79 εκατοστά, ενώ σε πολλές περιοχές του Νιου Τζέρσεϊ το χιόνι ξεπέρασε τα 60 εκατοστά.

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοράν Μάμντανι, κάλεσε τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους καθ’ όλη τη διάρκεια της κακοκαιρίας. Τα σχολεία παρέμειναν κλειστά τη Δευτέρα, ενώ είχε επιβληθεί καθολική απαγόρευση μετακινήσεων στην πόλη, η οποία ήρθη γύρω στο μεσημέρι. Τα σχολεία αναμένεται να επαναλειτουργήσουν την Τρίτη.

«Παρότι η απαγόρευση μετακινήσεων έχει αρθεί, οι συνθήκες στους δρόμους παραμένουν επικίνδυνες», δήλωσε ο δήμαρχος.

Η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, Κάθι Χόκουλ, κήρυξε επίσης κατάσταση έκτακτης ανάγκης και ενεργοποίησε περίπου 100 μέλη της Εθνοφρουράς. Στο Νιου Τζέρσεϊ, η κυβερνήτης Μίκι Σέριλ έλαβε αντίστοιχα μέτρα, ενώ προειδοποιήσεις εκδόθηκαν και για περιοχές της νότιας Νέας Αγγλίας για πρώτη φορά μετά από τέσσερα χρόνια.

Η κυβερνήτης της Μασαχουσέτης, Μόρα Χίλι, ζήτησε την ανάπτυξη 200 μελών της Εθνοφρουράς. «Πρόκειται για σοβαρή καταιγίδα, που πρέπει να αντιμετωπιστεί με τη δέουσα προσοχή», δήλωσε.

Στη Βοστώνη, η δήμαρχος Μισέλ Γου ανακοίνωσε ότι τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά τη Δευτέρα και την Τρίτη.

Στο Ρόουντ Άιλαντ, η απαγόρευση μετακινήσεων παραμένει σε ισχύ και θα επανεξεταστεί το πρωί της Τρίτης, σύμφωνα με τον κυβερνήτη Νταν ΜακΚι.

Διακοπές ρεύματος και ακυρώσεις πτήσεων

Περισσότερα από μισό εκατομμύριο σπίτια και επιχειρήσεις παρέμεναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα έως το μεσημέρι της Δευτέρας, σύμφωνα με το PowerOutage.us, κυρίως στη Μασαχουσέτη και το Νιου Τζέρσεϊ. Το NBC μετέδωσε ότι πάνω από 600.000 νοικοκυριά σε όλη τη βορειοανατολική περιοχή των ΗΠΑ εξακολουθούσαν να είναι χωρίς ρεύμα.

Οι αρχές στο Atlantic City κάλεσαν τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους, ιδίως σε περιοχές που είναι επιρρεπείς σε πλημμύρες.

Η κακοκαιρία προκάλεσε επίσης σοβαρές αναταράξεις στις αερομεταφορές. Χιλιάδες πτήσεις ακυρώθηκαν ή καθυστέρησαν σε Νέα Υόρκη, Βοστώνη και Φιλαδέλφεια, ενώ οι μεγάλες αεροπορικές εταιρείες προχώρησαν σε ευέλικτες πολιτικές επανέκδοσης εισιτηρίων χωρίς επιπλέον χρέωση.

Η Delta ανακοίνωσε ακυρώσεις σε αεροδρόμια της Νέας Υόρκης και της Βοστώνης, ενώ η American Airlines ανέφερε ότι εργάζεται για την επανεκκίνηση των δρομολογίων μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες.

Σύμφωνα με το FlightAware, περισσότερες από 3.400 πτήσεις ακυρώθηκαν την Κυριακή και πάνω από 5.600 τη Δευτέρα, ενώ για την Τρίτη είχαν ήδη ακυρωθεί περισσότερες από 1.700.