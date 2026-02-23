Χιονοθύελλα πλήττει τις ΗΠΑ: 250.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα – Χιλιάδες πτήσεις ακυρώθηκαν

Στο στόχαστρο σφοδρών χιονοπτώσεων έχουν μπει οι ανατολικές ακτές των ΗΠΑ καθώς οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για έως και 60 εκατοστά χιόνι σε αρκετές περιοχές.

Στη πόλη της Νέας Υόρκης αναμένονται έως και 50 εκατοστά χιόνι, με ισχυρούς ανέμους που θα φτάνουν τα 95 χιλιόμετρα την ώρα. Η κυβερνήτης Κάθι Χόκουλ κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την πόλη, την κομητεία Γουέστσεστερ και την κομητεία Όραντζ.

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοράν Μαμντάνι προειδοποίησε τους κατοίκους να μείνουν στα σπίτια τους και απαγόρευσε τις μετακινήσεις σε πέντε περιφέρειες μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας.

Την ίδια στιγμή περισσότερα από 250.000 νοικοκυριά έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, σύμφωνα με την εφημερίδα New York Post. Συγκεκριμένα 101.000 νοικοκυριά δεν έχουν ρεύμα στο Νιου Τζέρσεϊ, 68.000 στο Ντελαγουέρ, 32.000 στο Μέριλαντ και 21.000 στη Βιρτζίνια, σύμφωνα με την ιστοσελίδα PowerOutage.com. Στην Νέα Υόρκη σχεδόν 8.000 είναι οι διακοπές ρεύματος.

Οι αεροπορικές εταιρείες προσπαθούν να αποφύγουν το χάος στις μετακινήσεις και για αυτό χιλιάδες πτήσεις ακυρώνονται. Ήδη έχουν ακυρωθεί περισσότερες από 14.000 πτήσεις στις ΗΠΑ και ο αριθμός αυτός αναμένεται να αυξηθεί ραγδαία καθώς η ισχυρή καταιγίδα συνεχίζει να πλήττει αμερικανικές περιοχές.

Σύμφωνα με την FlightAware, τα αεροδρόμια JFK, LaGuardia και Newark αναγκάστηκαν να ακυρώσουν πάνω από 1.700 πτήσεις. Οι ταξιδιωτικές απαγορεύσεις παραμένουν σε ισχύ για τη Νέα Υόρκη, το Λονγκ Άιλαντ, το Γουέσττσεστερ και σε τμήματα του Νιου Τζέρσεϊ.

