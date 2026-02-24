«Θάφτηκε» κάτω από το χιόνι η ανατολική ακτή των ΗΠΑ - Ακυρώθηκαν πάνω από 5.000 πτήσεις

Σφοδρή κακοκαιρία έπληξε χθες (23/2) την ανατολική ακτή των ΗΠΑ, φέρνοντας χιόνι-ρεκόρ που προκάλεσε τεράστια προβλήματα και ακυρώσεις εκατομμυρίων πτήσεων.

«Θάφτηκε» κάτω από το χιόνι η ανατολική ακτή των ΗΠΑ - Ακυρώθηκαν πάνω από 5.000 πτήσεις

Οικογένειες παίζουν στο χιόνι στο Prospect Park του Μπρούκλιν

Σφοδρή χιονοθύελλα έπληξε τις βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες από το Μέριλαντ μέχρι το Μέιν τη Δευτέρα, αναγκάζοντας εκατομμύρια ανθρώπους να μείνουν στα σπίτια τους εν μέσω προειδοποιήσεων για ισχυρούς ανέμους και χιονοθύελλα , διακοπές στις μεταφορές και κλείσιμο σχολείων και επιχειρήσεων.

Οι μετεωρολόγοι δήλωσαν ότι η καταιγίδα είναι η ισχυρότερη εδώ και μια δεκαετία, ρίχνοντας πάνω από 60 εκατοστά χιονιού σε πολλές περιοχές, καταρρίπτοντας ρεκόρ συσσώρευσης σε ορισμένα σημεία, ακινητοποιώντας τις συγκοινωνίες και οδηγώντας ακόμη και τα Ηνωμένα Έθνη στην αναβολή συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας. Οι αξιωματούχοι κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης, τα σχολεία έκλεισαν, συμπεριλαμβανομένης της Νέας Υόρκης, η οποία βίωσε την πρώτη σφοδρή χιονοθύελλα εδώ και έξι χρόνια, και οι άνθρωποι αντιμετώπισαν διακοπές ρεύματος .

Καθώς το χιόνι κινείται προς τα βόρεια και υποχωρεί σταδιακά σε άλλες περιοχές, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία δήλωσε ότι παρακολουθεί μια άλλη καταιγίδα που θα μπορούσε να φέρει περισσότερο χιόνι στην περιοχή αργότερα αυτή την εβδομάδα. Σε περιοχές του Ρόουντ Άιλαντ και της Μασαχουσέτης έχουν πέσει σχεδόν 94 εκατοστά χιονιού, με πάνω από 19 ίντσες στο Σέντραλ Παρκ της Νέας Υόρκης, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Οικογένειες παίζουν στο χιόνι στο Prospect Park του Μπρούκλιν

Μια κρατική υπηρεσία προειδοποίησε ότι οι συνθήκες μετακίνησης στη Νέα Υόρκη είναι «σχεδόν αδύνατες». Περισσότερα από 600.000 σπίτια και επιχειρήσεις στην ανατολική ακτή υπέστησαν διακοπές ρεύματος, με το Νιου Τζέρσεϊ και τη Μασαχουσέτη να έχουν πληγεί περισσότερο. Οι προειδοποιήσεις για χειμερινές καταιγίδες εκτείνονταν από τη Βόρεια Καρολίνα έως το βόρειο Μέιν, με ορισμένες προειδοποιήσεις να ισχύουν βορειότερα σε περιοχές του ανατολικού Καναδά.

Το Ρόουντ Άιλαντ, η μικρότερη πολιτεία της Αμερικής, φαίνεται να δέχτηκε το περισσότερο χιόνι κατά τη διάρκεια της καταιγίδας. Μάλιστα, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, η χιονοθύελλα έχει γίνει η χειρότερη που έχει πλήξει ποτέ την πολιτεία.

Η Πρόβιντενς, η πρωτεύουσα της πολιτείας, δέχτηκε 91,4 εκατοστά χιονιού, καταρρίπτοντας το υπάρχον ρεκόρ για τη μεγαλύτερη χιονοθύελλα, 72 εκατοστά που είχε σημειωθεί τον Φεβρουάριο του 1978. Απαγόρευση των μη απαραίτητων μετακινήσεων εφαρμόστηκε στο Ρόουντ Άιλαντ, καθώς και στο γειτονικό Κονέκτικατ. Αργότερα την ίδια ημέρα, η κυβερνήτης της Μασαχουσέτης, Μάουρα Χίλι, επέβαλε επίσης απαγόρευση ταξιδιών.

Κάτοικος της Νέας Υόρκης καθαρίζει την είσοδο του σπιτιού του

«Εκδίδω απαγόρευση κυκλοφορίας σε όλες τις μη απαραίτητες οδηγήσεις στη νοτιοανατολική Μασαχουσέτη — και μειώνω το όριο ταχύτητας στον Πάικ στα 25 χλμ./ώρα», τόνισε σε διαδικτυακή ανάρτηση. «Οι συνθήκες καθιστούν τα ταξίδια εξαιρετικά επικίνδυνα», πρόσθεσε. «Αν κολλήσετε, η βοήθεια θα δυσκολευτεί να σας φτάσει... Προτρέπω θερμά όλους να μείνουν μακριά από τους δρόμους, ανεξάρτητα από το πού ζουν».

Στη Μασαχουσέτη, σχεδόν 300.000 έμειναν χωρίς ρεύμα, σύμφωνα με το poweroutage.us, συμπεριλαμβανομένου του 85% των πελατών στην κομητεία Μπάρνσταμπλ, η οποία περιλαμβάνει όλο το Κέιπ Κοντ. Στη Νέα Υόρκη, μια απαγόρευση κυκλοφορίας έφερε την πόλη των άνω των 8 εκατομμυρίων σε πλήρη ακινησία πριν αρθεί το μεσημέρι. Όλοι οι δρόμοι, οι αυτοκινητόδρομοι και οι γέφυρες έκλεισαν.

Στο Κονέκτικατ και το Νιου Τζέρσεϊ, υπήρχαν ανησυχίες ότι η πτώση δέντρων και κλαδιών θα μπορούσε να οδηγήσει σε επικίνδυνες οδικές συνθήκες και περισσότερες διακοπές ρεύματος. Στο Πρόβιντενς, εκπρόσωπος της πόλης δήλωσε στην εφημερίδα The Providence Journal ότι περισσότερα από 300 οχήματα ρυμουλκήθηκαν για στάθμευση στην περιοχή των εκχιονιστικών μηχανημάτων.

Ο αριθμός των ακυρωμένων πτήσεων εντός, προς ή από τις ΗΠΑ έφτασε τις 5.706, σύμφωνα με την ιστοσελίδα παρακολούθησης FlightAware.

Ο ιστότοπος δείχνει ότι το 98% των πτήσεων από το αεροδρόμιο LaGuardia της Νέας Υόρκης ακυρώθηκαν και το 91% των πτήσεων από το JFK - τους κύριους αεροπορικούς κόμβους της Νέας Υόρκης που συνήθως εξυπηρετούν περισσότερους από 335.000 επιβάτες ημερησίως. Και στις δύο τοποθεσίες είχε χιονίσει περίπου 48 εκατοστά.

Το Διεθνές Αεροδρόμιο Λόγκαν της Βοστώνης ακύρωσε το 92% των εξερχόμενων πτήσεων τη Δευτέρα, ενώ το αεροδρόμιο Νιούαρκ Λίμπερτι του Νιου Τζέρσεϊ ακύρωσε το 92% και το Διεθνές Αεροδρόμιο της Φιλαδέλφειας μείωσε το 80%. Η περιοχή θα συνεχίσει να ταλανίζεται από το χιόνι την Τρίτη, όταν αναμένεται να ακυρωθούν περισσότερες από 2.000 πτήσεις προς ή από τις ΗΠΑ, με τα αεροδρόμια της Βοστώνης και της Νέας Υόρκης να έχουν πληγεί περισσότερο.

Η μετεωρολογική υπηρεσία χαρακτήρισε την καταιγίδα της Δευτέρας ως «κλασικό κυκλώνα-βόμβα στα ανοικτά των βορειοανατολικών ακτών». Ένας «bomb cyclone ή weather bomb» όπως λέγεται είναι ένας όρος που χρησιμοποιούν οι μετεωρολόγοι για να περιγράψουν μια καταιγίδα που εντείνεται εξαιρετικά γρήγορα. Συμβαίνει όταν η πίεση μιας καταιγίδας μειώνεται κατά ένα ορισμένο ποσό μέσα σε ένα 24ωρο, κυρίως το φθινόπωρο και τον χειμώνα, όταν ο ψυχρός αρκτικός αέρας μπορεί να φτάσει στο νότο και να συγκρουστεί με θερμότερες θερμοκρασίες.

