Χειμερινή καταιγίδα στις ΗΠΑ: Σε επιφυλακή 16 εκατ. Αμερικανοί - Τουλάχιστον 30 εκατοστά χιόνι

Ένα ρεύμα ψυχρού αέρα από τον Καναδά αναμένεται να ρίξει τουλάχιστον 30 εκατοστά χιόνι κατά μήκος μιας περιοχής που εκτείνεται από το Μίσιγκαν έως την κεντρική Νέα Αγγλία των ΗΠΑ και να θέσει σε επιφυλακή για χειμερινές καταιγίδες περισσότερους από 16 εκατομμύρια Αμερικανούς, ανακοίνωσαν σήμερα μετεωρολόγοι.

A major winter storm is about to smack the interior Northeast with a fast-hitting thump of heavy snow. Totals of 8 to 12 inches are absolutely on the table just northwest of I-95, while the big cities get rain. If you’re inland, Tuesday travel is going to be rough.



Areas to the… pic.twitter.com/6xqW42JAk1 — Ryan Hall, Y’all (@ryanhallyall) December 1, 2025

Η καταιγίδα, η οποία προκάλεσε ήδη χιονοπτώσεις από την Άιοβα έως το Κάνσας σήμερα το πρωί, αναμένεται να ενισχυθεί καθώς θα κινείται ανατολικά, δήλωσε ο μετεωρολόγος Ριτς Ότο του Κέντρου Πρόβλεψης Καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Η κακοκαιρία, η οποία θα επηρεάσει το κεντρικό τμήμα των Μεγάλων Πεδιάδων, τα μεσοδυτικά και βορειοανατολικά, αναμένεται να κορυφωθεί από το βράδυ της Δευτέρας έως την Τρίτη.

A winter storm brought nearly a foot or more of snow to parts of Iowa this weekend, creating travel trouble with jackknifed semi-trucks, crashes, and stalled vehicles. pic.twitter.com/4JCTQOUzey — AccuWeather (@accuweather) November 30, 2025

«Είναι μια πρώτη εικόνα του χειμώνα και υποθέτω είναι καλό εάν σου αρέσει το χιόνι», είπε ο Ότο.

BRRR, IT’S COLD OUT ?: Parts of Chicago received up to 8 inches of snow ❄ on Saturday, making it the snowiest November day in the city’s weather history. FOX Weather Correspondent @RobertRayWx is on the ground in Chicago covering the winter storm slamming the Midwest. pic.twitter.com/ztJK1pbHgn — FOX Weather (@foxweather) November 30, 2025

Την ίδια ώρα, κάτοικοι στην Ουάσιγκτον, τη Φιλαδέλφεια και τη Βοστώνη αναμένεται να βρεθούν αντιμέτωποι με βροχές και χιονόνερο, σύμφωνα με τον ίδιο.

Καραμπόλα 50 οχημάτων στην Άιοβα

Το νέο κύμα κακοκαιρίας ακολουθεί μια καταιγίδα που «έντυσε στα λευκά» τμήματα της χώρας, προκαλώντας προβλήματα στην κυκλοφορία στην Άιοβα, την Ιντιάνα, το Ιλινόι και περιοχές στα μεσοδυτικά, σημείωσε ο μετεωρολόγος.

Η αστυνομία της Ιντιάνα ανέφερε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι οι παγωμένοι δρόμοι και η χαμηλή ορατότητα συνέβαλαν σε μία καραμπόλα 50 οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο 70 στο Τερ Οτ το Σάββατο. Στο Σικάγο, το ύψος του χιονιού άγγιξε τα 25 εκατοστά το Σαββατοκύριακο.

Από την πλευρά του, ο Μπράντον Μπάκιγχαμ, ένας μετεωρολόγος της ιδιωτικής μετεωρολογικής υπηρεσίας Accuweather, προειδοποίησε τους ταξιδιώτες πως οι συνθήκες στο οδικό δίκτυο θα επιδεινωθούν από τη Δευτέρα έως το βράδυ της Τρίτης.

«Το χιόνι ισοδυναμεί με προβλήματα στις μετακινήσεις», τόνισε.

