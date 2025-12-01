Καιρός: Νέο κύμα κακοκαιρίας πλήττει την χώρα από Τετάρτη - «Χαμηλό που μπορεί να είναι επικίνδυνο»

Νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να «χτυπήσει» την χώρα αρχής γενομένης από την Τετάρτη με έντονες βροχές και καταιγίδες, ενώ ισχυρές καταιγίδες θα σημειωθούν τόσο την Πέμπτη όσο και την Παρασκευή στην Αττική.

Σύμφωνα με την μετεωρολόγο Χριστίνα Ρήγου το πρώτο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου θα είναι αρκετά βροχερό, ενώ οι θερμοκρασίες θα κυμαίνονται σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Όσον αφορά την κακοκαιρία που θα πλήξει την επικράτεια από την Τετάρτη τονίζει πως εκτός από βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές αναμένονται και χαλαζοπτώσεις.

Η κακοκαιρία θα χωριστεί σε δύο κύματα καθώς από την Τετάρτη θα κάνουν την εμφάνισή τους τα πρώτα έντονα φαινόμενα από τα δυτικά, ενώ την Πέμπτη αναμένονται ισχυρές καταιγίδες στα νησιά του Ιονίου.

Το διήμερο Πέμπτη και Παρασκευή αναμένονται ισχυρές καταιγίδες και στην Αττική όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η μετεωρολόγος και στο δεύτερο κύμα θα δούμε την κακοκαιρία να επεκτείνεται στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου επηρεάζοντας και την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλονίκη, αλλά και τα νησιά του Βορείου Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Διαβάστε επίσης