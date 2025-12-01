Καιρός: Η ζωνική ροή του Ατλαντικού αλλάζει τον χειμώνα - Ανατροπή δεδομένων για την Ελλάδα

Η ασυνήθιστα πρόωρη διαταραχή του Πολικού Στροβίλου έχει ανατρέψει πλήρως τα μοτίβα του καιρού πάνω από τον Ατλαντικό, οδηγώντας σε μια περίοδο έντονης δραστηριότητας με βαθιές υφέσεις και ισχυρούς δυτικούς ανέμους.

Το αποτέλεσμα είναι ότι η Ευρώπη – ανάμεσά τους και η Ελλάδα – εγκαταλείπει προσωρινά το ψυχρό σκηνικό των προηγούμενων εβδομάδων και μπαίνει σε μια φάση πιο μαλακού, υγρού και φθινοπωρινού καιρού.

Πώς η διαταραχή του Πολικού Στροβίλου αλλάζει τον καιρό στην Ευρώπη

Ο Πολικός Στρόβιλος, το τεράστιο «δαχτυλίδι» ανέμων που περιστρέφεται από τα μέσα της τροπόσφαιρας μέχρι τη στρατόσφαιρα, αποσταθεροποιήθηκε νωρίτερα από το συνηθισμένο φέτος. Όταν αυτό συμβαίνει, ψυχρές αέριες μάζες ξεφεύγουν από την Αρκτική και συγκρούονται με θερμότερες μάζες πάνω από τον Ατλαντικό.

Το αποτέλεσμα είναι η δημιουργία ισχυρών βαρομετρικών χαμηλών και η ενίσχυση της ζωνικής ροής – των δυτικών ανέμων που σαρώνουν προς την ευρωπαϊκή ήπειρο.

Τις επόμενες ημέρες, διαδοχικά βαθιά συστήματα θα κινούνται από τον Ατλαντικό προς τη Δυτική Ευρώπη, ενώ μια ζώνη υψηλών πιέσεων ανατολικά θα κρατά τις πόρτες ανοικτές για θερμές νοτιοδυτικές ροές.

Η Ευρώπη μπαίνει σε περίοδο με θερμοκρασίες 5-10 βαθμούς πάνω από τα κανονικά για αρχές Δεκεμβρίου, συνοδευόμενες από πιο υγρές μάζες και έντονα καιρικά φαινόμενα στα δυτικά.

Τι σημαίνει αυτό για την Ελλάδα

Η χώρα μας, τοποθετημένη στο νοτιοανατολικό άκρο αυτής της μεγάλης ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας, επηρεάζεται κυρίως μέσω της ήπιας νοτιοδυτικής ροής που εγκαθίσταται πάνω από την κεντρική και ανατολική Ευρώπη.

Με βάση τα τρέχοντα προγνωστικά στοιχεία:

• Η Ελλάδα μπαίνει σε περίοδο αισθητής ανόδου της θερμοκρασίας. Ο υδράργυρος θα βρεθεί πάνω από τα κανονικά επίπεδα για την εποχή, με αρκετές ημέρες όπου θα θυμίζει περισσότερο φθινόπωρο παρά Δεκέμβρη.

• Οι βροχές δεν θα λείψουν, ιδιαίτερα στα δυτικά, όπου η Ελλάδα λειτουργεί συχνά ως «πύλη» της υγρασίας από το Ιόνιο. Αύξηση νεφώσεων, τοπικές βροχές και νοτιάδες θα είναι το κυρίαρχο σκηνικό.

• Οι χιονοπτώσεις στα ορεινά θα περιοριστούν σημαντικά. Χιονοδρομικά κέντρα και ορεινές περιοχές δεν θα δουν ουσιαστική ενίσχυση του χιονιού τις επόμενες 7–10 ημέρες.

• Οι άνεμοι νοτιοδυτικών διευθύνσεων θα ενισχυθούν κατά διαστήματα, κυρίως στο Αιγαίο. Η μεταφορά σκόνης από την Αφρική είναι επίσης πιθανή προς τα μέσα της περιόδου.

• Η γενική εικόνα δείχνει απόλυτη απουσία χειμωνιάτικου καιρού τουλάχιστον μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου.

Πότε μπορεί να αλλάξει η κατάσταση

Αν και η διαταραχή του Πολικού Στροβίλου αυξάνει τις πιθανότητες για απότομες αλλαγές μέσα στον χειμώνα, προς το παρόν η κυκλοφορία στην Ευρώπη παραμένει «κλειδωμένη» σε ζωνική ροή.

Αυτό σημαίνει ότι για να έρθει χειμερινό σκηνικό στην Ελλάδα, απαιτείται ανατροπή των πιέσεων με νέα μετατόπιση του συστήματος στον Ατλαντικό – κάτι που δεν φαίνεται άμεσα στον ορίζοντα.

