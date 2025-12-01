Καιρός- Ζιακόποπουλος: Τα Νικολοβάρβαρα «δείχνουν» τον καιρό των Χριστουγέννων

Τα Νικολοβάρβαρα, η παράδοση θέλει να αποτελούν προάγγελο του καιρού των Χριστουγέννων και σύμφωνα με τις πρόσφατες μετεωρολογικές προβλέψεις ο εορτασμός τους θα είναι υπό βροχή.

Σε ανάρτησή του στον προσωπικό του blog, ο μετεωρολόγος Δημήτρης Ζιακόπουλος, σημειώνει πως ένα βαρομετρικό χαμηλό από την περιοχή της Κορσικής και το άλλο που σχηματίζεται στη Μικρή Σύρτη, και αναμένεται να επηρεάσουν τη χώρα μας από την Τετάρτη, ενώ αύριο Τρίτη εξαιτίας των υψηλών πιέσεων θα απουσιάσουν οι βροχές από το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με εξαίρεση τη Δ. Ελλάδα και κυρίως τα Επτάνησα, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς και στα δυτικά ΝΑ με ένταση το πολύ 5 μποφόρ (Β. Ιόνιο). Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα κατά 2 με 3 βαθμούς υψηλότερα από τα κανονικά της εποχής.

Την Τετάρτη (3/12), με εξαίρεση τη Θράκη και την Κρήτη, στη Δυτική Ελλάδα προβλέπονται βροχές και τοπικές καταιγίδες, ενώ τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν ΝΑ 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει.

Το διήμερο της Πέμπτης και της Παρασκευής (4&5/12), βροχές και τοπικές καταιγίδες θα σημειωθούν σχεδόν σε όλη τη χώρα και οι άνεμοι θα ενισχυθούν.

Ωστόσο ο κ. Ζιακόπουλος σημειώνει πως θα χρειαστεί λίγη αναμονή όσον αφορά στην ένταση των φαινομένων και των πιθανών προβλημάτων που μπορεί να προκαλέσουν.