Καιρός - Τσατραφύλλιας: «Έρχεται αφρικανική καταιγίδα...» - Ποιες περιοχές θα «χτυπήσει»

Αρκετά δυσάρεστες είναι οι μετεωρολογικές προβλέψεις που μέχρι στιγμής συγκλίνουν σε νέο κύμα κακοκαιρίας από την Τετάρτη, και αρχικά από τα δυτικά, λίγα μόνο 24ωρα μετά το πέρασμα με ιδιαίτερη σφοδρότητα της Adel, που προκάλεσε αρκετά προβλήματα στα δυτικά, βορειοδυτικά της χώρας με πλημμυρικά φαινόμενα.

Ο Γιώργος Τσατραφύλλιας σε νεότερη ανάρτησή του, προειδοποιεί για «αφρικανική καταιγίδα που έρχεται», καθώς ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό που σχηματίζεται στη βόρεια ακτή της Αφρικής, στον κόλπο της Σύρτης στη Λιβύη, αναμένεται να κάνει την εμφάνισή του στη χώρα μας από την Τετάρτη με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, αλλά και ισχυρούς νοτιάδες.

Ποιες περιοχές θα «χτυπήσει»

Σύμφωνα με την πρόγνωση ιδιαίτερα έντονα θα είναι τα φαινόμενα σε δυτική Ελλάδα ( κυρίως περιοχές πιο κοντά στο Ιόνιο), νότια Πελοπόννησο, Θεσσαλία, Εύβοια, ανατολική Στερεά, Αττική, Σποράδες, κεντρική Μακεδονία, ανατολικό Αιγαίο, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Κρήτη.

Η νέα κακοκαιρία αναμένεται να διαρκέσει έως τα τέλη της εβδομάδας, με τη θερμοκρασία να μην σημειώνει ωστόσο αξιόλογη μεταβολή, ενώ οι νοτιάδες το Σάββατο θα στραφούν σε βοριάδες.





Αναλυτικά η ανάρτηση