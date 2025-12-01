Καιρός: «Καμπανάκι» Αρναούτογλου για τη νέα κακοκαιρία - Πότε και πού θα «χτυπήσει»

Αλλάζει ξανά το σκηνικό του καιρού καθώς τις επόμενες ώρες μια νέα κακοκαιρία από τη Βόρεια Αφρική θα επηρεάσει τη χώρα μας.

Όπως εκτιμά ο Σάκης Αρναούτογλου, προς το βράδυ ο σημερινός καιρός στην Ελλάδα θα παρουσιάσει ύφεση, με τις νεφώσεις να υποχωρούν και την ηλιοφάνεια να κυριαρχεί στις περισσότερες περιοχές.

Από την Τρίτη θα κάνουν την εμφάνισή τους οι πρώτες βροχές στα δυτικά και βορειοδυτικά, χωρίς πάντως να θυμίζουν την ένταση των πρόσφατων φαινομένων.

Η Τετάρτη προδιαγράφεται ως η πιο βροχερή ημέρα της εβδομάδας, με καταιγίδες και κατά τόπους μπόρες σε πολλές περιοχές. Παρά ταύτα, τα φαινόμενα δεν φαίνεται να αποκτούν ξανά τη σφοδρότητα που έπληξε τις ίδιες περιοχές τις προηγούμενες ημέρες. Εκτός από τη δυτική και τη βορειοδυτική Ελλάδα, από το απόγευμα της Τετάρτης βροχές και καταιγίδες αναμένονται και πιο νότια, με έντονες εξάρσεις κυρίως στα ανατολικά και στην Κρήτη.

Την Πέμπτη ο άστατος καιρός θα επιμείνει στη δυτική Ελλάδα και στο Αιγαίο, ενώ προς το απόγευμα δεν αποκλείεται να σημειωθούν βροχές και στην Αττική, σύμφωνα πάντα με τον μετεωρολόγο.

Συνολικά, τα φαινόμενα που θα ξεκινήσουν από τα μέσα της εβδομάδας φαίνεται πως θα επηρεάσουν περισσότερο το νότιο και ανατολικό τμήμα της χώρας.

