Καιρός: «Κλειδώνουν» τα Χριστούγεννα οι Ιταλοί μετεωρολόγοι - Η πρόβλεψη του ECMWF

Καθώς πλησιάζουν τα Χριστούγεννα, η μεγάλη ερώτηση είναι μία: τι καιρό θα έχουμε κατά τις γιορτές; Οι επόμενες εβδομάδες μπορεί να επιφυλάσσουν περισσότερες από μία εκπλήξεις, και πλέον μπορούμε να σχολιάσουμε τις πρώτες προβλέψεις για να καταλάβουμε τι ατμόσφαιρα μας περιμένει.

Όπως πάντα, βασίζονται στις λεγόμενες μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες προβλέψεις, οι οποίες έχουν στόχο να εκτιμήσουν σε γενικό επίπεδο τι μπορεί να συμβεί, τόσο από πλευράς θερμοκρασιών (ανομοιομορφίες σε σχέση με τον μέσο όρο) όσο και από πλευράς βροχοπτώσεων (ανομοιομορφίες στις κατακρημνίσεις).

Χριστούγεννα χωρίς μεγάλη παγωνιά

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Μεσοπρόθεσμων Προγνώσεων καιρού (ECMWF) με έδρα την Ιταλία (Μπολόνια), οι θερμοκρασίες αναμένεται να παραμείνουν πάνω από τα κανονικά επίπεδα σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης από τα μέσα Δεκεμβρίου έως τα Χριστούγεννα.

Οι μεγαλύτερες αποκλίσεις εντοπίζονται στη Σκανδιναβία και στη δυτική Ρωσία, με διαφορές που φτάνουν έως και +3°C σε σχέση με τα συνήθη επίπεδα.

Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι απουσιάζουν οι «δεξαμενές ψύχους» στις περιοχές από όπου συνήθως ξεκινούν οι ψυχρές εισβολές που φέρνουν κύματα κρύου και χιονιού έως τις νότιες χώρες της Ευρώπης, και φυσικά και στην Ελλάδα. Αν και είναι νωρίς για απόλυτες βεβαιότητες, όλα δείχνουν ότι θα έχουμε σχετικά ήπιες θερμοκρασίες, κάτι που δεν αποτελεί έκπληξη μετά τις τάσεις των τελευταίων ετών.

Όσον αφορά τις βροχοπτώσεις, αυτές αναμένονται γενναιόδωρες, με ασταθείς μετώπες που κατεβαίνουν από τον Βόρειο Ατλαντικό, όπως παρατηρήθηκε και πρόσφατα. Μία «ατμοσφαιρική πληγή» (χαμηλή πίεση) παραμένει μεταξύ Βρετανικών Νήσων και Ισλανδίας, στέλνοντας διαταραχές έως και στη Μεσόγειο.

Στην Ελλάδα, αυτό σημαίνει πιθανότητες για έντονες βροχοπτώσεις κατά διαστήματα, χωρίς όμως σοβαρές ψυχρές εισβολές ή παγετούς για τις επόμενες εβδομάδες του Δεκεμβρίου.

Σημαντικό ρόλο θα παίξει όμως η συμπεριφορά του Πολικού Στροβίλου, του βασικού χειμερινού φαινομένου πάνω από τον Βόρειο Πόλο, που μπορεί να αλλάξει άρδην το σκηνικό του καιρού σε λίγες μόνο ημέρες, φέρνοντας πολύ έντονα κύματα ψύχους.