Καιρός: Γιατί έπεσαν έξω οι μακροπρόθεσμες προγνώσεις για το φετινό φθινόπωρο - Η ανάλυση Κολυδά

Παρατεταμένη ανομβρία έδειχναν για τη χώρα μας τα μακροπρόθεσμα στοιχεία των προγνωστικών μοντέλων για το φετινό φθινόπωρο, το οποίο τελικά ήταν ένα από τα πιο βροχερά των τελευταίων ετών.

Ο Θοδωρής Κολυδάς με άρθρο του, καταγράφει αυτή την αστοχία και εξηγεί γιατί η Μεσόγειος είναι σχεδόν αδύνατο να αποκρυπτογραφηθεί και πάντα θα αποτελεί αστάθμητο παράγοντα στην εκδήλωση των μετεωρολογικών φαινομένων.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά:

«ΠΟΣΟ ΕΞΩ ΕΠΕΣΑΝ ΟΙ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΠΡΟΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ

✅Ο Νοέμβριος του 2025 δεν ήταν απλώς ένας βροχερός μήνας· ήταν ένα μάθημα. Έδειξε ξεκάθαρα ότι η ατμόσφαιρα της Μεσογείου παραμένει ένας ζωντανός, δύσκολα προβλέψιμος οργανισμός. Όσο κι αν βελτιώνονται τα μοντέλα, όσο κι αν προχωρά η τεχνολογία, η πραγματικότητα εξακολουθεί να έχει το προνόμιο της έκπληξης. Για τους επιστήμονες, τους επιχειρησιακούς φορείς και τους πολίτες, το μήνυμα είναι σαφές: η πρόγνωση δεν μπορεί να είναι στατική. Χρειάζεται προσαρμογή, συνεχή παρακολούθηση και εμπιστοσύνη στα εργαλεία που έχουν αποδείξει ότι αποδίδουν στη μεσοπρόθεσμη κλίμακα.

✅Και αν ο Νοέμβριος του 2025 μας δίδαξε κάτι, είναι ότι οι καταιγίδες δεν διαβάζουν εποχικά μοντέλα· διαβάζουν μόνο τη φυσική της ατμόσφαιρας. Το στοίχημα είναι να μάθουμε κι εμείς να την ακούμε με τον ίδιο σεβασμό, την ίδια προσοχή και – πάνω απ’ όλα- με την ίδια ταπεινότητα απέναντι σε έναν κόσμο που, όσο κι αν τον μελετούμε, πάντα θα κρατά χώρο για το απρόβλεπτο».

