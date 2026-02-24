Ποιο μοντέλο κυριάρχησε στις ευρωπαϊκές πωλήσεις Ιανουαρίου;
Ο Ιανουάριος του 2026 ξεκίνησε δυναμικά για το Renault Clio.
Το Renault Clio φαίνεται να ηγείται της ευρωπαϊκής αγοράς αυτοκινήτου, καταγράφοντας αύξηση 12% με 14.660 πωλήσεις, από 13.069 τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Τα στοιχεία προέρχονται από την Dataforce και καλύπτουν το 98% των πωλήσεων στην ΕΕ, την EFTA και το Ηνωμένο Βασίλειο.
