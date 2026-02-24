Άγιος Στέφανος: Σύλληψη γνωστού μάνατζερ έπειτα από επεισοδιακή καταδίωξη

Επεισοδιακή καταδίωξη σημειώθηκε τα ξημερώματα στη βόρεια Αττική, όταν 72χρονος οδηγός αρνήθηκε να σταματήσει σε σήμα της Τροχαίας στην περιοχή του Αγίου Στεφάνου.

Για περίπου δέκα χιλιόμετρα κινήθηκε με υψηλές ταχύτητες με το μικρού μεγέθους όχημά του τύπου Smart, διανύοντας τη διαδρομή από τον Άγιο Στέφανο έως την Κηφισιά, ενώ τον καταδίωκε περιπολικό της ΕΛΑΣ.

Το όχημα τελικά ακινητοποιήθηκε στην οδό Λευκάδας στην Κηφισιά, όπου οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στον 72χρονο. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απείθεια και παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Όπως μετέδωσε το ΕΡΤnews, ο 72χρονος είναι γνωστός μάνατζερ μοντέλων και καλλιτεχνών. Ο έλεγχος στο αυτοκίνητο δεν ανέδειξε κάτι ύποπτο, ωστόσο το όνομά του έχει απασχολήσει στο παρελθόν τη Δικαιοσύνη, καθώς έχει εμπλακεί σε δικαστικές υποθέσεις που σχετίζονται με την ελληνική βιομηχανία θεάματος και συναφείς δραστηριότητες.

