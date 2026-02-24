Παναθηναϊκός AKTOR: Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αποθέωσε τους παίκτες - Τι είπε για Ναν, Σλούκα, Λεσόρ

Snapshot Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αποθέωσε τους παίκτες του Παναθηναϊκού μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας.

Έκανε ξεχωριστή αναφορά στους Ναν, Μήτογλου, Λεσόρ, Χουάντσο, Γκραντ, Οσμάν, Γκριγκόνις, Χέιζ Ντέιβις και τον Κώστα Σλούκα.

Χαρακτήρισε τον Ναν ως «GOAT» και τον Γκραντ ως «A.I.».

Ο Κώστας Σλούκας αναφέρθηκε ως η «καρδιά» της ομάδας. Snapshot powered by AI

Λίγα 24ωρα μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας από τον Παναθηναϊκό, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μέσω story στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media, αποθέωσε τους παίκτες των «πρασίνων».

Ο διοικητικός ηγέτης του Τριφυλλιού, ανέβασε ένα βίντεο από τρίποντο του Σλούκα στον τελικό κόντρα στον Ολυμπιακό και έγραψε από κάτω ένα μήνυμα προς τους παίκτες.

Συγκεκριμένα, έκανε ξεχωριστή αναφορά για Ναν, Μήτογλου, Λεσόρ, Χουάντσο, Γκραντ, Οσμάν, Γκριγκόνις, Xέιζ-Ντέιβις αλλά και την «καρδιά» της ομάδας όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, τον Κώστα Σλούκα.

Αναλυτικά:

«Η ώρα του Ναν που δεν θα έχετε ξαναδεί έρχεται... GOAT.

Ο Μήτογλου έχει αρχίσει να ρουθουνίζει...

Ο Λεσόρ έρχεται κ....μενος.

Ο Χουάντσο δουλεύει πάντα στην εποχή του.

Ο Γκραντ είναι A.I.

Όσμαν όποτε θέλει κάνει πλάκα σε όποιον θέλει. Γκρίγκο.

Όλοι οι υπόλοιποι είναι πιο έτοιμοι από ποτέ.

Ο Χέιζ ξέρει εκείνος και εγώ.

Η καρδιά της ομάδος είναι αυτός ο κύριος με Κ κεφαλαίο, ο Κώστας Σλούκας».