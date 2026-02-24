Καισαριανή: Η συγκινητική ιστορία του Κώστα Ρουσόπουλου που πήρε τη θέση άλλου στο απόσπασμα

Ο Κώστας Ρουσόπουλος φώναξε «παρών» όταν άκουσε το όνομα συγκρατούμενού του που είχε οικογένεια - «Ζήσε εσύ Γιώργη, έχεις οικογένεια και παιδιά, εγώ μόνο τη μάνα μου έχω και τ'αδέρφια»

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Φωτογραφίες που απεικονίζουν τις τελευταίες στιγμές των 200 αγωνιστών πριν εκτελεστούν στην Καισαριανή από τους ναζί, την Πρωτομαγιά του 1944.

Όλο και περισσότερες ιστορίες για τους 200 κομμουνιστές της Καισαριανής που εκτελέστηκαν την Πρωτομαγιά του 1944 από τα γερμανικά στρατεύματα των Ναζί, έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

Μία από αυτές είναι και η ιστορία του 43χρονου Κώστα Ρουσόπουλου, ο οποίος δεν ήταν αρχικά στις λίστες της εκτέλεσης. Όταν όμως, στο στρατόπεδο του Χαϊδαρίου, την ημέρα πριν την εκτέλεση οι Ναζί φώναζαν τα ονόματα αυτών που θα οδηγηθούν στο απόσπασμα, ακούστηκε το όνομα ενός συντρόφου και συγκρατούμενού του που είχε οικογένεια και παιδιά, ο Κώστας Ρουσόπουλος φώναξε «παρών».

«Ζήσε εσύ Γιώργη, έχεις οικογένεια και παιδιά, εγώ μόνο τη μάνα μου έχω και τ'αδέρφια», είπε και επέλεξε να εκτελεστεί αυτός, αντί για τον Γιώργο.

Όπως ανέφερε και ο ανιψιός του Κώστα Ρουσόπουλου, Δημήτρης Ζιώγας, μιλώντας στην ΕΡΤ: «Έδωσε τη ζωή του, γιατί ο Γιώργος είχε παιδιά, ενώ ο Κώτσος δεν είχε και παιδιά και έδωσε τη θέση του τελευταία στιγμή, να κοιτάξει τον θάνατο στα μάτια, να του χαμογελάσει, να σηκώσει τη γροθιά του και να πει ότι δίνει τη ζωή του, για έναν σκοπό ιερό».

