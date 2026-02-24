Η Ελληνίδα ορειβάτισσα που κατέκτησε το Ακονκάγκουα μετά από 18 ημέρες μιλά στο Newsbomb.gr

Ένα από τα πιο απαιτητικά επιτεύγματα στον κόσμο της ορειβασίας κατάφερε να ολοκληρώσει η Ελληνίδα ορειβάτισσα Κική Τσακαλδήμη, κατακτώντας την κορυφή του Ακονκάγκουα στα 6.962 μέτρα, μετά από μία απαιτητική αποστολή διάρκειας 18 ημερών στις Άνδεις.

Πρόκειται για έναν από τους σημαντικότερους στόχους του παγκόσμιου Project «7 Summits», το οποίο περιλαμβάνει την ανάβαση στην υψηλότερη κορυφή κάθε ηπείρου. Οι δυσκολίες κατά τη διάρκεια της ανάβασης είναι τεράστιες, καθώς οι ορειβάτες καλούνται να αντιμετωπίσουν ακραίες καιρικές συνθήκες, χαμηλή ατμοσφαιρική πίεση και ισχυρούς ανέμους όσο αυξάνεται το υψόμετρο.

«Μία μεγάλη ψυχική δοκιμασία»

Μιλώντας στο Newsbomb.gr, η Κική Τσακαλδήμη περιέγραψε την εμπειρία της, τονίζοντας τη σωματική και ψυχική δοκιμασία που απαιτεί μία τέτοια αποστολή.

«Η εμπειρία ήταν συγκλονιστική και συναρπαστική, δύσκολη όμως θα έλεγα. Το βουνό Ακονκάγκουα είναι ένα δύσκολο βουνό και όχι από τεχνικής άποψης αλλά όσον αφορά τις ακραίες καιρικές συνθήκες που επικρατούν. Ήταν μέρος ενός μεγαλύτερου Project που έχω σκοπό να ολοκληρώσω. Οπότε αυτό το βουνό ήταν το τέταρτο από τα εφτά που έχω να ανέβω. Έχω ανέβει στο Έβερεστ, στο Ελμπρούς, στο Κιλιμάντζαρο και τώρα το Ακουνκάγκουα» σημείωσε η ορειβάτισσα.

Στη συνέχεια η Κική Τσακαλδήμη τόνισε στο Newsbomb.gr πως κάθε χρόνο, κάποιοι θα χάσουν τη ζωή τους γι’ αυτό το εγχείρημα, ενώ τρεις ημέρες πριν ανέβει εκείνη με την ομάδα της, έχασε τη ζωή του στο βουνό ένας άνδρας.

Η Κική Τσακαλδήμη (δεξιά) με μέλη της αποστολής στην κορυφή του Ακονκάγκουα

«Η επικινδυνότητα προκύπτει από το μεγάλο υψόμετρο και τις ακραίες καιρικές συνθήκες ψύχους συν το διάστημα με τους ισχυρούς ανέμους. Από τα 12 μέλη της ομάδας μας, καταφέραμε μόνο οι τρεις να ανέβουμε και αυτό έχει να κάνει με την δυσκολία να ανταποκριθεί το σώμα του κάθε ορειβάτη στις ακραίες καιρικές συνθήκες, αλλά και η ψυχική ανθεκτικότητα του καθενός στην διαχείριση της αμφιβολίας και του φόβου. Είμαι πάντα προετοιμασμένη , προφανώς και σκέφτομαι την πιθανότητα του να πάει κάτι λάθος, όμως από την στιγμή που το έχω φαντασιωθεί μπορώ να το διαχειριστώ ψυχολογικά σε περίπτωση που κάτι στραβώσει στο βουνό πρόσθεσε η ίδια.

«Όταν πάτησα την κορυφή ένιωσα υπερηφάνεια, ανακούφιση και χαρά»

Σύμφωνα με την Ελληνίδα ορειβάτισσα από την αρχή μέχρι το τέλος της «διαδρομής» πάντα προέχει η ασφάλεια, με αποτέλεσμα όταν φτάσεις στην κατάκτηση της κορυφής δεν έχεις πολύ χρόνο για να χαρείς, διότι πρέπει να σκεφτείς πως θα γυρίσεις με ασφάλεια.

«Όταν πάτησα στην κορυφή ένιωσα ανακούφιση, υπερηφάνεια και χαρά γιατί η κορυφή είναι μόνο το μισό της συνολικής διαδρομής και το γεγονός ότι βρισκόμασταν στο μέσο άσχημης καταιγίδας δεν σου δίνει την πολυτέλεια να το χαρείς όσο θα ήθελες και να πανηγυρίσεις, όποτε το κύριο μέλημα είναι το να επιστρέψουμε ασφαλείς. Αλλά σίγουρα το να ανεβάζεις την ελληνική σημαία στην κορυφή της αμερικανικής ηπείρου είναι ένα συγκλονιστικό συναίσθημα που σου δημιουργεί συγκίνηση και υπερηφάνεια. Οποιοσδήποτε ανεβαίνει σε ένα βουνό η ευθύνη είναι αποκλειστικά δική του. Οι δικοί μου άνθρωποι είναι πολύ υπερήφανοι, παρόλο που οι γονείς μου ανησυχούν πολύ, μου έχουν εμπιστοσύνη για τις επιλογές μου και με υποστηρίζουν απόλυτα σε όλες τις ανεβάσεις. Ο φόβος υπάρχει πάντα σε τέτοια αποστολές αλλά δεν τον αφήνω να επηρεάζει την επιλογή μου».

Επόμενος σταθμός: Ανταρκτική

Όσον αφορά την επόμενη αποστολή της η Κική Τσακαλδήμη αποκάλυψε στο Newsbomb.gr ότι θα είναι η Ανταρκτική. «Είμαι σε διαδικασία του να μπορέσω να βρω υποστηρικτές και χορηγούς. Ανυπομονώ πάρα πολύ και ελπίζω να πραγματοποιηθεί φέτος το όνειρο μου, να βρεθώ στην Ανταρκτική».

Η επιτυχία αυτή αποτελεί έναν ακόμη σημαντικό σταθμό στο φιλόδοξο εγχείρημα της Ελληνίδας ορειβάτισσας να κατακτήσει και τις επτά υψηλότερες κορυφές των ηπείρων. Μέχρι σήμερα έχει ήδη ανέβει στο Έβερεστ, το Ελμπρούς, το Κιλιμάντζαρο και πλέον το Ακονκάγκουα, συνεχίζοντας την πορεία προς την ολοκλήρωση του ονείρου της.

Διαβάστε επίσης