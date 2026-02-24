Το προφίλ των ψηφοφόρων του Αλέξη Τσίπρα - Τι μαθαίνουμε για το νέο κόμμα

Η λέξη «φορέας» φαίνεται να παγιώνεται ως αναφορά στο νέο πολιτικό εγχείρημα που ετοιμάζει ο Αλέξης Τσίπρας και που θα ανακοινώσει κατά πάσα πιθανότητα σύμφωνα με τις πληροφορίες την ερχόμενη άνοιξη και συγκεκριμένα σύντομα μετά το Πάσχα, δηλαδή εντός του Μαΐου.

Όσα γίνονται γνωστά για το κόμμα είναι πολύ λίγα αφού το στενό περιβάλλον του πρώην πρωθυπουργού τηρεί σιγήν ιχθύος για την πορεία των προετοιμασιών.

Ωστόσο, τόσο μέσα από δημοσκοπήσεις, οι οποίες πυκνώνουν συνεχώς, όσο και μέσα από τις ομιλίες του ίδιου του Αλέξη Τσίπρα, καθώς και από πληροφορίες μπορεί να σχηματιστεί με όλο και μεγαλύτερη ακρίβεια η εικόνα του κόμματος.

Σε κάθε περίπτωση, φαίνεται ότι το όνομα δεν έχει «κλείσει» ακόμη, αφού στο τραπέζι βρίσκονται διάφορες επιλογές τις οποίες ζυγίζει ο πρώην πρωθυπουργός προκειμένου να βρει αυτήν που ταιριάζει περισσότερο στο νέο εγχείρημα.

Επανασυστήνεται ο Αλέξης Τσίπρας

Το επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα εμφανίζεται ιδιαίτερα ικανοποιημένο από την επιτυχία των εκδηλώσεων για το βιβλίο Ιθάκη, κρίνοντας ότι το σημαντικότερο στοιχείο είναι ότι το ενδιαφέρον του κόσμου φαίνεται να μεγαλώνει σε κάθε εκδήλωση. Αυτό το στοιχείο έρχεται να «απαντήσει» και στις εκτιμήσεις ότι οι παρουσιάσεις της Ιθάκης έχουν «κουράσει» το ακροατήριο του Αλέξη Τσίπρα. Ο στόχος του πρώην πρωθυπουργού λοιπόν να «ξανασυστηθεί» σε ένα όλο και διευρυνόμενο κοινό, φαίνεται να επιτυγχάνεται.

Για τον λόγο αυτόν, η τακτική αυτή των παρουσιάσεων, πρόκειται να συνεχιστεί και να επεκταθεί, καθώς προγραμματίζονται παρουσιάσεις σε όλες τις πρωτεύουσες ή σε μεγάλες πόλεις των 13 περιφερειών της χώρας. Συγκεκριμένα, επόμενοι σταθμοί της Ιθάκης και του Αλέξη Τσίπρα θα είναι η Αλεξανδρούπολη, η Κοζάνη, η Λαμία, η Καλαμάτα, η Κρήτη, η Λέσβος, η Ρόδος, η Κέρκυρα κ.α.

Το προφίλ των ψηφοφόρων

Ποιοι είναι όμως οι πολίτες που δείχνουν να γοητεύονται από τον πολιτικό λόγο του Αλέξη Τσίπρα και είτε έχουν αποφασίσει να τον στηρίξουν είτε το σκέφτονται σοβαρά;

Σύμφωνα με μέτρηση της Marc που δημοσιεύτηκε στο «Πρώτο Θέμα», η δυνητική ψήφος του Αλέξη Τσίπρα φτάνει συνολικά ("σίγουρα" και "μάλλον ναι") το 20%, ποσοστό που κρίνεται θετικό από το επιτελείο του, με δεδομένο ότι η σημερινή αξιωματική αντιπολίτευση, στην ίδια δημοσκόπηση φτάνει το 13% στην εκτίμηση ψήφου, ενώ στην πρόθεση ψήφου φτάνει μόλις το 10.7%

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον πάντως παρουσιάζει και το προφίλ των πολιτών που δηλώνουν ότι σίγουρα θα ψήφιζαν ένα δυνητικό κόμμα Τσίπρα στις εκλογές.

Από αυτούς, σύμφωνα με τη Marc, είναι κατά βάση άνδρες, άνω των 65 που αυτοτοποθετούνται στον χώρο της αριστεράς και της κεντροαριστεράς (κατά πολύ κοντινά ποσοστά).

Συγκεκριμένα, από όσους απάντησαν ότι θα ψήφιζαν σίγουρα ένα κόμμα Τσίπρα, το 9% βρίσκεται στην ηλικιακή κατηγορία 17-44, το 6,2% βρίσκεται μεταξύ 45 και 64 τών, ενώ το ποσοστό διπλασιάζεται στο 12,1%, στις ηλικίες άνω των 65 ετών.

Σε ό,τι αφορά το φύλο, το 10,3% είναι άνδρες, ενώ το 7,3% είναι γυναίκες.

Τα ποσοστά αποδοχής του στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς φτάνουν το 15,9%. ενώ από την αριστερά ανεβαίνουν στο 18,1%.

Σε ό,τι αφοροά την κομματική προέλευση, όπως είναι λογικό τη μερίδα του λέοντος λαμβάνει ο ΣΥΡΙΖΑ με 59,5%.

«Στροφή» προς το μέλλον

Σε κάθε περίπτωση, από το επίκεντρο των ομιλιών του μπορεί κανείς να αναμένει να μειωθούν δραστικά οι αναφορές στο παρελθόν ώστε να στείλει το μήνυμα ότι μπαίνει σε πρώτο πλάνο το μέλλον της ευρύτερης κεντροαριστερής παράταξης.

Το επόμενο διάστημα, και εφόσον στο επίκεντρο είναι η «επόμενη μέρα», ο Αλέξης Τσίπρας θα δίνει όλο πιο συγκεκριμένη εικόνα για τη μορφή που θα λάβει ο νέος φορέας, έτσι ώστε μελλοντικά να υπάρξει στον κατάλληλο χρόνο και η σχετική ανακοίνωση.

