Αντώνης Μποτωνάκης: Ο Έλληνας που «κατέκτησε» την κορυφή του Κιλιμάντζαρου στο Newsbomb

Ο Αντώνης Μποτωνάκης, έμπειρος ορειβάτης μαζί με την σύντροφό του Νικόλ Μπαλτεσίου, μίλησαν στο Newsbomb.gr για την εμπειρία τους κατά την ανάβαση στην κορυφή του Κιλιμάντζαρου

Ο Αντώνης Μποτωνάκης, έμπειρος ορειβάτης, μοιράστηκε με το Newsbomb.gr την εμπειρία του από την ανάβαση στην κορυφή του Κιλιμάντζαρου, μια από τις πιο εμβληματικές κορυφές του κόσμου.

Ο Αντώνης, μαζί με την σύντροφό του, Νικόλ Μπαλτεσίου, πήραν την απόφαση να ανέβουν στο βουνό της Τανζανίας. Μιλώντας για την επιλογή και την προετοιμασία πριν την ανάβαση, ο Αντώνης Μποτωνάκης είπε: «Ήταν μια ιδέα που την πήραμε γύρω στα Χριστούγεννα. Μετά από πολλές προσπάθειες στα ελληνικά βουνά, αποφασίσαμε να δοκιμάσουμε το Κιλιμάντζαρο. Η προετοιμασία ήταν εντατική».

Όπως είναι φυσικό μία τέτοια διαδρομή βρίσκεται αντιμέτωπη με προκλήσεις. «Έπρεπε να ανταποκριθούμε σε δύσκολες συνθήκες μαζί με την κοπέλα μου. Ήμουν στην κορυφή στις 22 Αυγούστου», προσθέτει ο Αντώνης Μποτονάκης.

«Ως γυναίκα δυσκολεύτηκα λίγο παραπάνω, καθώς δεν είχα τόση εμπειρία στα βουνά. Παρόλα αυτά, ο οργανισμός μου προσαρμόστηκε γρήγορα και με τη βοήθεια του συντρόφου μου αλλά και της ομάδας που είχαμε μαζί, ήταν μια όμορφη εμπειρία. Σιγά-σιγά ανυπομονώ για τις επόμενες», είπε από την πλευρά της η Νικόλ Μπαλτεσίου.

