Αντώνης Μποτωνάκης: Ο Έλληνας που «κατέκτησε» την κορυφή του Κιλιμάντζαρου στο Newsbomb

Ο Αντώνης Μποτωνάκης, έμπειρος ορειβάτης, μοιράστηκε με το Newsbomb.gr την εμπειρία του από την ανάβαση στην κορυφή του Κιλιμάντζαρου, μια από τις πιο εμβληματικές κορυφές του κόσμου.

Ο Αντώνης, μαζί με την σύντροφό του, Νικόλ Μπαλτεσίου, πήραν την απόφαση να ανέβουν στο βουνό της Τανζανίας. Μιλώντας για την επιλογή και την προετοιμασία πριν την ανάβαση, ο Αντώνης Μποτωνάκης είπε: «Ήταν μια ιδέα που την πήραμε γύρω στα Χριστούγεννα. Μετά από πολλές προσπάθειες στα ελληνικά βουνά, αποφασίσαμε να δοκιμάσουμε το Κιλιμάντζαρο. Η προετοιμασία ήταν εντατική».

https://www.instagram.com/p/DN6ONYpDWY5/

Όπως είναι φυσικό μία τέτοια διαδρομή βρίσκεται αντιμέτωπη με προκλήσεις. «Έπρεπε να ανταποκριθούμε σε δύσκολες συνθήκες μαζί με την κοπέλα μου. Ήμουν στην κορυφή στις 22 Αυγούστου», προσθέτει ο Αντώνης Μποτονάκης.

«Ως γυναίκα δυσκολεύτηκα λίγο παραπάνω, καθώς δεν είχα τόση εμπειρία στα βουνά. Παρόλα αυτά, ο οργανισμός μου προσαρμόστηκε γρήγορα και με τη βοήθεια του συντρόφου μου αλλά και της ομάδας που είχαμε μαζί, ήταν μια όμορφη εμπειρία. Σιγά-σιγά ανυπομονώ για τις επόμενες», είπε από την πλευρά της η Νικόλ Μπαλτεσίου.

https://www.instagram.com/p/DNtdRgR2uae/

