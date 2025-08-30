Κιλιμάντζαρο: Τροχαίο για 8 Έλληνες ταξιδιώτες - Νοσηλεύονται στην Κένυα οι τραυματίες

Οι διακοπές Ελλήνων ταξιδιωτών στην Αφρική εξελίχθηκαν δραματικά, καθώς η ομάδα ενεπλάκη σε σοβαρό τροχαίο στο Κιλιμάντζαρο.

Το ατύχημα σημειώθηκε μόλις 10 χιλιόμετρα πριν το αεροδρόμιο, τη στιγμή που το βαν που τους μετέφερε συγκρούστηκε με τρακτέρ. Οι οδηγοί των οχημάτων εγκατέλειψαν το σημείο, αφήνοντας εγκλωβισμένους δύο τραυματίες, οι οποίοι τελικά διασώθηκαν με τη βοήθεια περαστικών, ενώ σημειώθηκαν και περιστατικά κλοπής προσωπικών αντικειμένων των επιβατών.

Σύμφωνα με το Open, η κατάσταση άρχισε να γίνεται χειρότερη από την πρώτη στιγμή. Οι μισοί από τους περαστικούς που σταματούσαν προσπάθησαν να βοηθήσουν, αλλά οι άλλοι μισοί επιδόθηκαν σε πλιάτσικο, αρπάζοντας ό,τι μπορούσαν από τις αποσκευές, ακόμα και κάποια κινητά, των τραυματιών.

Έξι από τα οκτώ μέλη της παρέας, που τραυματίστηκαν, μεταφέρθηκαν στο Ναϊρόμπι, όπου νοσηλεύονται ήδη 11 ημέρες σε δύο διαφορετικά νοσοκομεία. Για τους δύο σοβαρότερα τραυματίες υπήρχε διαθέσιμος χειρουργός: ο ένας έχει ήδη υποβληθεί σε επέμβαση, ενώ ο δεύτερος θα χρειαστεί τουλάχιστον δύο εβδομάδες ακινησίας για την αποκατάσταση καταγμάτων στη λεκάνη.

Δύο από τα μέλη της ομάδας που δεν τραυματίστηκαν επέστρεψαν στην Ελλάδα. Το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών ενημερώνει καθημερινά την πρεσβεία και το προξενείο για την κατάσταση των τραυματιών, οι οποίοι ενδέχεται να πάρουν εξιτήριο μέσα στις επόμενες ημέρες.

Πηγές του υπουργείου Εξωτερικών αναφέρουν ότι η ελληνική πρεσβεία και το ελληνικό προξενείο ενημερώνονται καθημερινά για την κατάσταση της υγείας των δύο τραυματιών. Ο ένας έχει χειρουργηθεί, ενώ για τον δεύτερο, οι γιατροί έχουν προτείνει οκτώ εβδομάδες ακινησίας, ώστε να επουλωθούν τα κατάγματά του στη λεκάνη.

Από την 1η Σεπτεμβρίου, θα μπορεί και εκείνος να πετάξει, αλλά απαραίτητα με τη χρήση φορείου, καθώς θα είναι μόλις η τρίτη από τις οκτώ εβδομάδες ακινησίας.

Εάν όλα είναι έτοιμα για την αεροπορική τους επιστροφή στην Ελλάδα, στις 31 Αυγούστου οι τραυματίες θα μπορούν να πάρουν εξιτήριο.