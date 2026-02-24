Θεσσαλονίκη: Έβαλαν γκαζάκι σε χώρο αντιεξουσιαστών

Άγνωστοι τοποθέτησαν γκαζάκι σε κτήριο κοντά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης προκαλώντας υλικές ζημιές στην εξωτερική του πλευρά και σε σταθμευμένο όχημα.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε ο ΣΚΑΪ πρόκειται για χώρο αντιεξουσιαστών. Το συμβάν έλαβε χώρα περίπου στις 4:30 τα ξημερώματα σε ισόγειο χώρο που στεγάζεται σε πολυκατοικία επί της οδού Αγίας Τριάδος.

Από την έκρηξη προκλήθηκαν φθορές στην τζαμαρία και το στόρι του ισογείου, καθώς και ζημιές και σε σταθμευμένο όχημα.