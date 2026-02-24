Τραμπ: Σήμερα η ομιλία του για την Κατάσταση του Έθνους - Η έμφαση στην οικονομία και τα «γενέθλια»

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα χρησιμοποιήσει την ομιλία του για την Κατάσταση του Έθνους για να προωθήσει τα επιτεύγματά του στην οικονομία και να αποκαλύψει νέα μέτρα για τη μείωση του κόστους ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών. Η χώρα είναι «ισχυρή, ευημερούσα και χαίρει σεβασμού» αναμένεται να πει καθώς ετοιμάζεται να γιορτάσει τα 250α της γενέθλια

O Aμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζεται να εκφωνήσει την ομιλία του για την Κατάσταση του Έθνους (στις 04:00 της Τετάρτης ώρα Ελλάδας) με στόχο να πείσει τους πολίτες για τα επιτεύγματά του στην οικονομία και να αποκαλύψει νέα μέτρα που αποσκοπούν στη μείωση του κόστους, καθώς οι Ρεπουμπλικάνοι αντιμετωπίζουν τις ανησυχίες των ψηφοφόρων ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου.

Το επίσημο θέμα της ομιλίας, σύμφωνα με αξιωματούχους του Λευκού Οίκου που είναι εξοικειωμένοι με το προσχέδιο: «Η Αμερική στα 250: Ισχυρή, Ευημερούσα και Άξια Σεβασμού», μια αναφορά στην 250ή επέτειο από την ίδρυση της χώρας. Η ομιλία θα δώσει έμφαση στην ιδέα της αμερικανικής υπεροχής και ο πρόεδρος σχεδιάζει να ενσωματώσει ιστορίες Αμερικανών που λένε ότι έχουν επωφεληθεί από τις πολιτικές του, ανέφεραν οι αξιωματούχοι.

Η ομιλία σε κοινή συνεδρίαση του Κογκρέσου θα δώσει στον πρόεδρο μια πλατφόρμα υψηλού προφίλ για να προωθήσει την ατζέντα του. Αναμένεται να εξετάσει σημαντικές πολιτικές, συμπεριλαμβανομένων των φορολογικών περικοπών που ψήφισαν οι Ρεπουμπλικάνοι στο Κογκρέσο πέρυσι και των προσπαθειών για μείωση των τιμών των συνταγογραφούμενων φαρμάκων. Σχεδιάζει να καλέσει το Κογκρέσο να ψηφίσει μια νομοθεσία που κωδικοποιεί το πλαίσιο υγειονομικής περίθαλψης που δημοσίευσε νωρίτερα φέτος, η οποία προβλέπει την ανακατεύθυνση των ομοσπονδιακών επιδοτήσεων από τους ασφαλιστές στους καταναλωτές. Ενώ ορισμένοι Ρεπουμπλικάνοι επαίνεσαν το σχέδιο, μέχρι στιγμής έχουν δείξει ελάχιστο ενδιαφέρον να το υιοθετήσουν κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου.

Η ομιλία σημειώνεται την ώρα που οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι ψηφοφόροι είναι δυσαρεστημένοι με την πορεία της οικονομίας και ανησυχούν για το κόστος ζωής. Οι στρατηγικοί αναλυτές και των δύο κομμάτων προειδοποιούν ότι αυτές οι απογοητεύσεις θα μπορούσαν να μεταφραστούν σε ήττες των Ρεπουμπλικανών στις εκλογές του Νοεμβρίου. Οι κορυφαίοι σύμβουλοι του προέδρου τον έχουν ενθαρρύνει να επικεντρωθεί στην προσιτότητα, ένα μήνυμα στο οποίο ο Τραμπ έχει αντισταθεί αρκετές φορές.

Ο Τραμπ καλείται να επαινέσει την οικονομία που επέβλεψε τον τελευταίο χρόνο χωρίς να αγνοήσει τις ανησυχίες των ψηφοφόρων. Ενώ έχουν εμφανιστεί ορισμένα θετικά σημάδια, συμπεριλαμβανομένου του χαμηλότερου πληθωρισμού , τα κυβερνητικά στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την περασμένη εβδομάδα έδειξαν ότι η οικονομική ανάπτυξη των ΗΠΑ επιβραδύνθηκε απότομα στο τέλος του περασμένου έτους.

Οι ψηφοφόροι έχουν υιοθετήσει μια ολοένα και πιο αρνητική άποψη για την απόδοση του Τραμπ στην εργασία από την πρώτη του ομιλία σε κοινή σύνοδο του Κογκρέσου πέρυσι. Περίπου το 41% ​​εγκρίνει επί του παρόντος τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται τη δουλειά του, με το 57% να τον αποδοκιμάζει, σύμφωνα με μέσο όρο δημοσκοπήσεων που παρακολουθούνται από την ανεξάρτητη Cook Political Report. Τον περασμένο Μάρτιο, η αποδοκιμασία υπερίσχυσε της έγκρισης κατά 2 μονάδες, σε σύγκριση με τη διαφορά των 16 μονάδων σήμερα.

Η πλειοψηφία των ψηφοφόρων αποδοκιμάζει τον τρόπο με τον οποίο ο πρόεδρος χειρίζεται την οικονομία , τη μετανάστευση, τους δασμούς, την εξωτερική πολιτική και την υγειονομική περίθαλψη, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Wall Street Journal τον περασμένο μήνα, με την ασφάλεια των συνόρων να είναι από τα βασικά θέματα της ημερήσιας διάταξης που κερδίζει ευρεία αποδοχή. Η δυσαρέσκεια για τον χειρισμό του πληθωρισμού από τον Τραμπ ήταν ιδιαίτερα έντονη, με το 58% να αποδοκιμάζει, 17 μονάδες περισσότερο από το ποσοστό που ενέκρινε.

Η ομιλία θα εξελιχθεί με φόντο την ενίσχυση των στρατιωτικών δυνάμεων των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, καθώς η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη συμμετέχουν σε διαπραγματεύσεις για μια πιθανή πυρηνική συμφωνία και ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο πλήγματος στο Ιράν. Ο πρόεδρος σχεδιάζει να αφιερώσει ένα μέρος της ομιλίας του στην εξωτερική πολιτική, όπου αναμένεται να σκιαγραφήσει τη στρατηγική του για την «ειρήνη μέσω της ισχύος».

Ο Τραμπ θα μιλήσει ενώπιον των νομοθετών λίγες ημέρες αφότου το Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε βασικά στοιχεία του δασμολογικού του καθεστώτος, κρίνοντας ότι η κυβέρνηση επέβαλε τους δασμούς χωρίς σαφή άδεια του Κογκρέσου. Το δικαστήριο έκρινε ότι η χρήση των έκτακτων εξουσιών από τον Τραμπ για την επιβολή εκτεταμένων δασμών υπερέβη την προεδρική του εξουσία—μια απόφαση που επέφερε σημαντικό πλήγμα στην εμπορική του ατζέντα. Στην πρώτη σειρά για την ομιλία του θα κάθονται αρκετοί δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου, στους οποίους ο πρόεδρος επιτέθηκε έντονα μετά την απόφαση. «Θα είναι μια μακρά ομιλία επειδή έχουμε τόσα πολλά να συζητήσουμε», δήλωσε ο Τραμπ τη Δευτέρα (23/2).

Ο πρόεδρος αναμένεται να παρουσιάσει αρκετές νέες εσωτερικές πολιτικές που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση της προσιτότητας κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, σύμφωνα με αξιωματούχους του Λευκού Οίκου.

Μεταξύ άλλων, ο Τραμπ θα ανακοινώσει επίσημα τις «δεσμεύσεις προστασίας των φορολογουμένων» που διαπραγματεύτηκε η κυβέρνηση με κορυφαίες εταιρείες τεχνολογίας, οι οποίες απαιτούν από τις εταιρείες τεχνολογίας να πληρώνουν αυξημένο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας σε κοινότητες όπου κατασκευάζονται νέα κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης, σύμφωνα με τους αξιωματούχους. Ο πρόεδρος αναμένεται να πει ότι οι εταιρείες έχουν αναλάβει δεσμεύσεις να «πληρώσουν τα χρήματά τους» ώστε να μην αυξηθούν οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας για τους καταναλωτές, ανέφεραν οι αξιωματούχοι.

Ο Ρος Γουόρθινγκτον, επί χρόνια συγγραφέας λόγων του Τραμπ, ηγήθηκε της σύνταξης της ομιλίας. Ο πρόεδρος ,ο οποίος συνήθως αποφεύγει την παραδοσιακή προετοιμασία ομιλίας, αφιέρωσε χρόνο το Σαββατοκύριακο εξετάζοντας το κείμενο και κάνοντας τις δικές του διορθώσεις, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου. Αλλά ο Τραμπ συχνά παρεκκλίνει από το σενάριο, ακόμη και σε επίσημες ομιλίες. Η κοινή του ομιλία στο Κογκρέσο πέρυσι διήρκεσε πάνω από 90 λεπτά.

Ο πρόεδρος θα υπογραμμίσει αυτό που οι βοηθοί του περιγράφουν ως πρόοδο στην ασφάλεια των συνόρων και προσπάθειες για την καταπολέμηση του βίαιου εγκλήματος, επισημαίνοντας τη μείωση των ποσοστών δολοφονιών σε μεγάλες πόλεις των ΗΠΑ ως απόδειξη ότι οι πολιτικές του αποδίδουν καρπούς.

Η ομιλία του Τραμπ πιθανότατα θα αναφερθεί στην 250ή επέτειο από την υπογραφή της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας και στα σχέδια για τον εορτασμό των 250ων γενεθλίων της Αμερικής.

Η κυβερνήτης της Βιρτζίνια, Άμπιγκεϊλ Σπάνμπεργκερ, θα δώσει την επίσημη απάντηση των Δημοκρατικών μετά την ομιλία του Τραμπ, μαζί με τον γερουσιαστή Άλεξ Παντίγια (Δημοκρατικός, Καλιφόρνια), ο οποίος θα δώσει την απάντηση στα ισπανικά. Αρκετοί Δημοκρατικοί σχεδιάζουν να παραλείψουν εντελώς την ομιλία του Τραμπ και να συμμετάσχουν σε συγκεντρώσεις στην Ουάσινγκτον.

