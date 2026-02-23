Τραμπ: Πολλοί άνθρωποι με έχουν βάλει στο στόχαστρο - Πρώτο σχόλιο για τον εισβολέα στο Μαρ-α-Λάγκο

Στις πρώτες δηλώσεις του, ο Πρόεδρος Τραμπ για τον εισβολέα που πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε από τη Μυστική Υπηρεσία στο Μαρ-α-Λάγκο νωρίς την Κυριακή, αστειεύτηκε ότι ίσως θα έπρεπε να είναι «λίγο λιγότερο σημαντικός» για να σταματήσει να τραβάει την προσοχή.

Ο Austin Tucker Martin, 21 ετών, προσπάθησε να μπει κρυφά στο Mar-a-Lago ενώ κουβαλούσε ένα όπλο και ένα δοχείο αερίου και πυροβολήθηκε από πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας αφού αρνήθηκε να ρίξει το όπλο.

«Διαβάζετε για όλους αυτούς τους τρελούς σκοπευτές, αλλά αυτοί κυνηγούν μόνο σημαντικούς προέδρους», είπε στην εκδήλωση Angel Families που πραγματοποιήθηκε στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα. «Δεν κυνηγούν ασήμαντους προέδρους».

Επικαλούμενος τον Αβραάμ Λίνκολν και τον Τζον Φ. Κένεντι, ο Τραμπ επανέλαβε: «Ήταν σημαντικοί», προσθέτοντας: «Κυνηγούν μόνο σημαντικούς. Οπότε ίσως θέλω να είμαι λίγο λιγότερο σημαντικός», είπε, προκαλώντας γέλιο στο ακροατήριο

Ο Τραμπ δεν βρισκόταν στο Mar-a-Lago τη στιγμή του συμβάντος, καθώς ήταν στον Λευκό Οίκο, όπου παρέθετε δείπνο σε κυβερνήτες.

Αυτή είναι μια αεροφωτογραφία της έκτασης Mar-a-Lago AP

Μιλώντας στις οικογένειες που έχασαν αγαπημένα τους πρόσωπα από εγκλήματα που διαπράχθηκαν από παράνομους μετανάστες, επεσήμανε τη δική του θνητότητα.

«Δεν ξέρω πόσο καιρό θα είμαι εδώ», είπε στο ακροατήριό του στην Ανατολική Αίθουσα του Λευκού Οίκου. «Πολλοί άνθρωποι με έχουν στο στόχαστρο, έτσι δεν είναι;»

Επαίνεσε τις οικογένειες των θυμάτων ως τους «πιο γενναίους ανθρώπους» και είπε ότι του έδωσαν μια ζεστή αίσθηση.

Ο Τραμπ επέζησε από απόπειρα δολοφονίας κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στο Μπάτλερ της Πενσυλβάνια τον Ιούλιο του 2024.

Ο ένοπλος Τόμας Κρουκς πυροβόλησε οκτώ φορές, γδέρνοντας το αυτί του προέδρου και σκοτώνοντας έναν παρευρισκόμενο πριν τον σκοτώσει ένας ελεύθερος σκοπευτής της Μυστικής Υπηρεσίας.