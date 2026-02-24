Κίνηση τώρα: «Κατακόκκινη» η Αττική Οδός και ο Κηφισός - Πού αλλού εντοπίζονται προβλήματα

Ίδια κατάσταση και στο ρεύμα προς Ελευσίνα στην έξοδο προς Εθνική Οδό, ενώ προβλήματα συναντώνται στο κομμάτι ανάμεσα στην Δουκίσσης Πλακεντίας-Κηφισίας

Κίνηση τώρα: «Κατακόκκινη» η Αττική Οδός και ο Κηφισός - Πού αλλού εντοπίζονται προβλήματα
Άλλη μια μέρα που οι δρόμοι θυμίζουν απέραντο πάρκινγκ ξημέρωσε για την Αττική με την κίνηση να χτυπάει «κόκκινο». Πολλοί είναι κι αυτοί που επέλεξαν να επιστρέψουν από το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας σήμερα Τρίτη (24/2) με αποτέλεσμα οι κεντρικές οδικές αρτηρίες να είναι απροσπέλαστες.

Στην Αττική Οδό, η κίνηση από το ρεύμα προς το αεροδρόμιο ξεκινά από τη Φυλή και φτάνει μέχρι και την Κηφισίας, ενώ μεγάλα προβλήματα παρατηρούνται και στην έξοδο για την Εθνική Οδό.

Ίδια κατάσταση και στο ρεύμα προς Ελευσίνα στην έξοδο προς Εθνική Οδό, ενώ προβλήματα συναντώνται στο κομμάτι ανάμεσα στην Δουκίσσης Πλακεντίας-Κηφισίας.

Στην Εθνική Οδό, στο ρεύμα της καθόδου για Πειραιά η κίνηση ξεκινά από τη Γέφυρα Καλυφτάκη στη Λυκόβρυση και φτάνει μέχρι το Αιγάλεω, ενώ στην άνοδο από τη Λένορμαν μέχρι και την Νέα Φιλαδέλφεια.

Προβλήματα υπάρχουν και στους δρόμους του κέντρου και συγκεκριμένα σε:

Κατεχάκη (ρεύμα προς Ηλιούπολη)

Λ. Κηφισίας (άνοδος) από Φιλοθέη

Λ. Κηφισίας (κάθοδος)

Βασ. Σοφίας (άνοδος)

Βασ. Σοφίας (κάθοδος)

Βασ. Κωνσταντίνου στην κάθοδο

Καλλιρρόης

Λ. Συγγρού (άνοδος)

Επίσης, χαμηλές ταχύτητες υπάρχουν σε:

Λ. Βουλιαγμένης

Λ. Ηλιουπόλεως

Λ. Θησέως (Καλλιθέα)

Πειραιώς

Λιμάνι Πειραιά

