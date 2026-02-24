Στη Νέα Μάκρη τα επόμενα γυρίσματα της ταινίας «The Riders» - Οι άδειες που εξασφαλίστηκαν

Η παραγωγή μεταφέρεται τον Μάρτιο στον Δήμο Μαραθώνα, με τα γυρίσματα στην Ύδρα να συνεχίζονται με αμείωτους ρυθμούς

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Σε εξέλιξη βρίσκονται τα γυρίσματα της ταινίας «The Riders», με πρωταγωνιστή τον Μπραντ Πιτ, με την παραγωγή να μετακινείται τις επόμενες ημέρες στη Νέα Μάκρη, σύμφωνα με τις σχετικές προκηρύξεις και εγκρίσεις.

Τα γυρίσματα στην Ύδρα διακόπηκαν προσωρινά λόγω του τριημέρου και των αποκριάτικων εκδηλώσεων και αναμένεται να συνεχιστούν από αύριο.

Οι άδειες που εξασφαλίστηκαν στη Νέα Μάκρη

Η παραγωγή μεταφέρεται τον Μάρτιο στη Νέα Μάκρη, έπειτα από ομόφωνη απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Μαραθώνα.

Σύμφωνα με την απόφαση (55/2026 ΑΕ) που αναρήθηκε στη «Διαύγεια», εγκρίθηκε η παραχώρηση χώρων στη Δημοτική Ενότητα Νέας Μάκρης για την πραγματοποίηση κινηματογραφικών γυρισμάτων από την εταιρεία «One For Μονοπρόσωπη ΙΚΕ». Ο αριθμός των ατόμων που θα συμμετέχουν στα γυρίσματα δεν θα υπερβαίνει τα 200.

Τι προβλέπει η απόφαση

  • Η εταιρεία αναλαμβάνει το κόστος αντικατάστασης λαμπτήρων και ηλεκτρολογικών παρεμβάσεων.
  • Δεν θα ληφθούν ιδιαίτερα κυκλοφοριακά μέτρα, παρά μόνο προσωρινή και σύντομη κατάληψη οδοστρώματος όπου απαιτηθεί.
  • Δεν θα χρησιμοποιηθούν φυσικά πρόσωπα ως ηθοποιοί ή κομπάρσοι που να εμπίπτουν σε ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων.
  • Σε περίπτωση χρήσης γεννήτριας, θα τηρηθούν οι πυροσβεστικές διατάξεις.
  • Μετά το πέρας των γυρισμάτων θα αποκατασταθούν πλήρως τυχόν φθορές.

Ως αντάλλαγμα για τη χρήση κοινόχρηστων χώρων, η εταιρεία θα προσφέρει δωρεά στον Δήμο Μαραθώνα:

  • Δύο μονάδες air condition 12.000 BTU
  • Λαμπτήρες LED και ηλεκτρολογικό υλικό συνολικής αξίας έως 3.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ

Τα γυρίσματα στην Ύδρα

Τα γυρίσματα στην Ύδρα θα συνεχιστούν έως και τις αρχές Μαρτίου, κατόπιν απόφασης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου.

Μεταξύ άλλων, εγκρίθηκε η δημιουργία εφέ τεχνητής βροχής στο λιμάνι, με τη χρήση ειδικών μηχανισμών, δεξαμενών νερού και αντλιών. Η κατανάλωση νερού θα καταμετρηθεί μέσω υδρομετρητή και το κόστος θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από την παραγωγή.

hydra-2.jpg

Πηγή: hydraspoliteia1

Στη συγκεκριμένη σκηνή προβλέπεται κασκαντέρ να τρέχει κατά μήκος του λιμανιού - ενώ πέφτει η τεχνητή βροχή - κρατώντας στην αγκαλιά του ένα παιδί, το οποίο υποδύεται την κόρη του χαρακτήρα που ενσαρκώνει ο Μπραντ Πιτ.

Η άδεια αφορούσε αναλυτικά:

  • Ημερήσιο γύρισμα στις 20 Φεβρουαρίου 2026 κατά μήκος του λιμανιού
  • Στάθμευση του πλοίου Aegean Flying Dolphin μπροστά από τον ΙΣΑΛΟ
  • Νυχτερινό γύρισμα στις 27 Φεβρουαρίου 2026
  • Δημιουργία εφέ τεχνητής βροχής με τοποθέτηση σακουλών νερού και αντλιών

Για την παραχώρηση των χώρων καταβλήθηκε αντίτιμο 1.000 ευρώ.

