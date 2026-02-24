Ένα Nissan Skyline GT-R R33 Nismo 400R πάει για ρεκόρ

Ένα από τα πιο σπάνια και ιαπωνικά supercars των ’90s ετοιμάζεται να αλλάξει χέρια στις ΗΠΑ, με εκτιμώμενη τιμή που φλερτάρει με το ένα εκατομμύριο δολάρια.

Του Γιάννη Σκουφή

Στις αρχές Μαρτίου, ένα αυθεντικό Nissan Skyline GT-R R33 Nismo 400R του 1996 θα δημοπρατηθεί με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για μια τιμή από 830.000 έως 1.000.000 ευρώ. Το ποσό μοιάζει υπερβολικό για ένα ιαπωνικό coupe της δεκαετίας του ’90, όμως το 400R δεν είναι ένα «απλό» GT-R.

Παρουσιάστηκε το 1995 από τη NISMO, το αγωνιστικό τμήμα της Nissan, ως φόρος τιμής στη συμμετοχή της μάρκας στο Le Mans με το GT-R LM. Βάση αποτέλεσε το ήδη εξελιγμένο R33 GT-R V-Spec, όμως το 400R προχώρησε πολύ πέρα από μια απλή βελτιωμένη έκδοση.

0102
0202

Η «καρδιά» του ήταν ο θρυλικός RB26DETT, ο οποίος όμως στην περίπτωση του 400R αυξήθηκε από τα 2.600 στα 2.800 κυβικά και αναβαθμίστηκε εκτενώς, αποκτώντας την κωδική ονομασία RBX-GT2.

Με μεγαλύτερα turbo και ενισχυμένα μηχανικά μέρη, η απόδοση έφτανε επίσημα τους 400 ίππους –νούμερο που ξεπερνούσε το άτυπο ιαπωνικό «Gentlemen’s Agreement» των 280 ίππων της εποχής. Οι επιδόσεις μιλούσαν από μόνες τους: 0-100 χλμ./ώρα σε περίπου 4,0 δευτερόλεπτα και τελική ταχύτητα κοντά στα 300 χλμ./ώρα.

Η παραγωγή έγινε χειροποίητα στο εργοστάσιο της Omori. Ενώ αρχικά είχαν προγραμματιστεί 100 μονάδες, τελικά κατασκευάστηκαν μόλις 44, γεγονός που καθιστά το μοντέλο εξαιρετικά σπάνιο.

Διαφοροποιούνταν αισθητικά με ανθρακονημάτινο καπό, φαρδύτερα φτερά, ειδικούς προφυλακτήρες και τριμερείς ζάντες Rays Nismo LM-GT1, ενώ το πλαίσιο χαμήλωνε σημαντικά και ενισχυόταν με αναβαθμισμένη ανάρτηση Bilstein.

0103
0203
0303

Η φήμη του 400R εκτοξεύθηκε και εκτός Ιαπωνίας, κυρίως μέσω της σειράς Gran Turismo στο PlayStation, όπου αποτέλεσε ένα από τα πιο σπάνια και επιθυμητά ψηφιακά αυτοκίνητα. Για τους Αμερικανούς συλλέκτες, μάλιστα, παρέμεινε για 25 χρόνια απαγορευμένος καρπός λόγω των περιορισμών εισαγωγής.

Το συγκεκριμένο αυτοκίνητο της δημοπρασίας είναι ένα από τα 44, με μόλις 16.313 χιλιόμετρα στο οδόμετρο και πλήρες ιστορικό συντήρησης.

Σε μια αγορά που αναζητά αυθεντικότητα, χαμηλή χρήση και αγωνιστική κληρονομιά, το Nismo 400R συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία που μετατρέπουν ένα σπορ μοντέλο σε συλλεκτικό «ιερό δισκοπότηρο».

