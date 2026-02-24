Διακοπές ρεύματος την Τρίτη (24/2) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Τρίτη 24 Φεβρουαρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τρίτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:

Από ημ/νία και ώρα

Έως ημ/νία και ώρα

Δήμος/κοινότητα

Περιγραφή περιοχής

Αριθμός Σημειώματος

Σκοπός διακοπής

24/2/2026 8:00:00 πμ

24/2/2026 12:00:00 μμ

ΜΟΣΧΑΤΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ απο κάθετο: ΓΑΛΑΞΕΙΔΙΟΥ έως κάθετο: ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ απο κάθετο: ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ έως κάθετο: ΠΛΑΤΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Κατασκευές

24/2/2026 8:00:00 πμ

24/2/2026 12:00:00 μμ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ απο κάθετο: ΦΩΤ.ΚΟΡΥΤΣΑΣ έως κάθετο: ΟΛΥΝΘΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 91 - 93 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΦΩΤ.ΚΟΡΥΤΣΑΣ 114 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Κατασκευές

24/2/2026 8:00:00 πμ

24/2/2026 1:00:00 μμ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΑΚΤΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

120

Κατασκευές

24/2/2026 8:00:00 πμ

24/2/2026 1:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:Ζ. ΠΗΓΗΣ απο κάθετο: ΖΑΛΟΓΓΟΥ έως κάθετο: ΚΙΑΦΑΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

198

Λειτουργία

24/2/2026 8:00:00 πμ

24/2/2026 2:30:00 μμ

ΥΜΗΤΤΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΠΕΡΓΑΜΟΥ απο κάθετο: ΑΛΦΕΙΩΝΙΑΣ έως κάθετο: ΠΛ. ΓΕΩΠΟΝΟΥ ΝΙΚΟΥΜΑΡΓΙΟΛΗ από: 08:00 πμ έως: 02:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΡΑΣΙΝΙΔΟΥ απο κάθετο: ΑΛΦΕΙΩΝΙΑΣ έως κάθετο: ΜΑΙΝΕΜΕΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 02:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΠΕΡΓΑΜΟΥ έως κάθετο: ΑΡΧΑΤΖΙΚΑΚΗ από: 08:00 πμ έως: 02:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΟΥ απο κάθετο: ΧΡΥΣΑΦΗΣ έως κάθετο: ΦΙΛΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 02:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΦΙΛΩΝΟΣ απο κάθετο: ΑΛΦΕΙΩΝΙΑΣ έως κάθετο: ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 02:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΛ. ΥΜΗΤΤΟΥ απο κάθετο: ΑΜΙΣΟΥ έως κάθετο: ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΧΑΤΖΙΚΑΚΗ απο κάθετο: ΣΕΒΔΙΚΙΟΥ έως κάθετο: ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 02:30 μμ

189

Κατασκευές

24/2/2026 8:00:00 πμ

24/2/2026 2:30:00 μμ

ΥΜΗΤΤΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΜΦΙΚΡΑΤΟΥΣ απο κάθετο: ΕΡΑΣΙΝΙΔΟΥ έως κάθετο: ΦΙΛΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 02:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ απο κάθετο: ΑΜΦΙΚΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: ΠΛ. ΥΜΗΤΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΕΤΡΟΥ ΠΑΥΛΟΥ απο κάθετο: ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΠΛ. ΥΜΗΤΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:30 μμ

189

Κατασκευές

24/2/2026 8:00:00 πμ

24/2/2026 3:00:00 μμ

ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΚΑΛΥΒΙΑ - ΛΑΓΟΝΗΣΙ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ - ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ - ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΓΟΝΑΤΑ - ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ - ΟΛΥΜΠΟΥ - Γ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ - ΠΙΠΙΝΟΥ - ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ - ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ

374

Λειτουργία

24/2/2026 8:00:00 πμ

24/2/2026 4:00:00 μμ

ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
ΙΛΙΟΥ

Β.ΚΩΝ/ΝΟΥ - ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΑΛΕΞ.ΔΙΑΚΟΥ - ΦΛΕΒΑΣ ΡΟΥΒΙΚΩΝΟΣ - ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ - ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ - ΗΡΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ - ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ - Ν.ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ - Β.ΣΟΦΙΑΣ - Μ.ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ - ΛΥΚΟΣΟΥΡΑΣ - ΣΦΑΚΤΗΡΙΑΣ - ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗ - Μ.ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ - ΔΑΒΑΚΗ ΠΙΝΔΟΥ - ΑΓ.ΔΗΜΤΡΙΟΥ - ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ - 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ

119

Κατασκευές

24/2/2026 8:00:00 πμ

24/2/2026 5:00:00 μμ

Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΤΡΩΑΔΟΣ, ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ, ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ, Β.ΟΛΓΑΣ, ΔΟΞΑΤΟΥ, Λ.ΔΕΔΟΥΣΗ, ΣΥΝΤ.ΨΑΡΡΟΥ, ΑΝΘ.Α.ΔΙΑΚΟΥ, ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ, ΔΙΣΤΟΜΟΥ, ΣΤΡ.Α.ΠΑΠΑΓΟΥ, ΔΗΜ.ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ, ΟΜΗΡΟΥ, ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ, ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ, ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ, ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ, Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ, Λ.ΠΟΡΦΥΡΑ.

162

Κατασκευές

24/2/2026 9:00:00 πμ

24/2/2026 4:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ. ΓΟΒΙΟΥ απο κάθετο: ΠΙΠΙΝΟΥ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ απο κάθετο: ΠΙΠΙΝΟΥ έως κάθετο: ΠΕΡΓΑΜΟΥ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΛΚΑΜΕΝΟΥΣ απο κάθετο: ΠΙΠΙΝΟΥ έως κάθετο: ΠΕΡΓΑΜΟΥ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΑΛΚΑΜΕΝΟΥΣ απο κάθετο: ΠΕΡΓΑΜΟΥ έως κάθετο: ΚΕΦΑΛΥΝΙΑΣ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΙΓΕΩΣ απο κάθετο: ΠΙΠΙΝΟΥ έως κάθετο: ΠΕΡΓΑΜΟΥ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΜΙΧ. ΒΟΔΑ απο κάθετο: ΠΙΠΙΝΟΥ έως κάθετο: ΠΕΡΓΑΜΟΥ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΠΕΡΓΑΜΟΥ απο κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ έως κάθετο: ΜΙΧ. ΒΟΔΑ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ

196

Λειτουργία

24/2/2026 10:00:00 πμ

24/2/2026 12:00:00 μμ

ΒΟΥΛΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΦΛΕΜΙΝΓΚ απο κάθετο: ΑΘΗΝΑΣ έως κάθετο: ΒΑΡΝΑΛΗ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ απο κάθετο: ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ έως κάθετο: ΒΑΡΝΑΛΗ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΑΡΝΑΛΗ απο κάθετο: ΑΘΗΝΑΣ έως κάθετο: ΦΛΕΜΙΝΓΚ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ

187

Κατασκευές

24/2/2026 10:00:00 πμ

24/2/2026 2:00:00 μμ

ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 129.

Κατασκευές

24/2/2026 10:00:00 πμ

24/2/2026 4:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΟΛΥΛΑ, ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΚΑΙ ΑΓ.ΛΑΥΡΑΣ ΑΠΟ ΥΨΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΕΩΣ ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΥ.

160

Κατασκευές

24/2/2026 12:00:00 μμ

24/2/2026 2:00:00 μμ

ΒΟΥΛΑΣ

Ζυγά οδός:ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ ΝΟ 2 απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΒΑΣΙΛΕΟΥΣ ΠΑΥΛΟΥ έως κάθετο: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ από: 12:00 μμ έως: 02:00 μμ

185

Κατασκευές

24/2/2026 12:00:00 μμ

24/2/2026 4:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά/Ζυγά οδός:ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ απο κάθετο: ΤΡΙΤΑΙΑΣ έως κάθετο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ απο κάθετο: ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ έως κάθετο: ΠΛΑΤΩΝΟΣ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ

154

Λειτουργία

24/2/2026 12:00:00 μμ

24/2/2026 4:00:00 μμ

Ν.ΙΩΝΙΑΣ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Λ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ.

161

Κατασκευές

24/2/2026 1:00:00 μμ

24/2/2026 4:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ απο κάθετο: ΑΝΤΙΛΟΧΟΥ έως κάθετο: ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ από: 01:00 μμ έως: 04:00 μμ

197

Συντήρηση

24/2/2026 1:00:00 μμ

24/2/2026 5:00:00 μμ

ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΚΑΛΥΒΙΑ - ΛΑΓΟΝΗΣΙ - ΝΕΦΕΛΗΣ - ΚΥΠΡΟΥ - ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΑΙΣΧΥΛΟΥ - ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΔΙΟΝΥΣΟΥ - ΕΚΑΒΗΣ - ΠΙΠΙΝΟΥ - Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ - ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ - ΗΣΙΟΔΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ

375

Λειτουργία

24/2/2026 2:00:00 μμ

24/2/2026 4:00:00 μμ

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΛΗΤΟΥΣ απο κάθετο: ΑΡΕΘΟΥΣΗΣ έως κάθετο: ΑΥΓΗΣ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΥΡΑΣ έως κάθετο: ΠΛ. ΗΒΗΣ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ

186

Κατασκευές

