Δημογλίδου: «Καμία χρήση βίας από ΕΛ.ΑΣ. στο Κρατικό Νίκαιας - Δεν κάλεσε ο υπουργός την Αστυνομία»

Για το πώς ενημερώθηκε η Αστυνομία έτσι ώστε να ληφθούν μέτρα, είπε ότι «υπήρχαν καλέσματα από το διαδίκτυο, είχαν ανακοινωθεί εκεί από ανοιχτές πηγές»

Newsbomb

Δημογλίδου: «Καμία χρήση βίας από ΕΛ.ΑΣ. στο Κρατικό Νίκαιας - Δεν κάλεσε ο υπουργός την Αστυνομία»

Επεισόδια στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας κατά την επίσκεψη του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη.

EUROKINISSI.
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Κωνσταντίνα Δημογλίδου μίλησε για την επεισοδιακή εκδήλωση στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, και για την παρουσία της Αστυνομίας στο χώρο.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. κληθείσα να σχολιάσει αν η Αστυνομία πήγε μόνη της ή την κάλεσε ο Άδωνις Γεωργιάδης, ξεκαθάρισε ότι «κανένας δεν καλεί. Η Αστυνομία ανάλογα με τις πληροφορίες που έχει για το αν θα πραγματοποιηθούν συγκεντρώσεις ή όχι σε οποιονδήποτε, χώρο προγραμματίζει και θέτει τα μέτρα ανάλογα με την περίσταση. Αυτό έγινε κι από τους αξιωματικούς του Πειραιά στο νοσοκομείο της Νίκαιας».

Για το πώς ενημερώθηκε η Αστυνομία έτσι ώστε να ληφθούν μέτρα, είπε ότι «υπήρχαν καλέσματα από το διαδίκτυο, είχαν ανακοινωθεί εκεί από ανοιχτές πηγές».

Για το γεγονός ότι υπήρξε πολύ μεγάλη ένταση κι επεισόδια η κυρία Δημογλίδου είπε ότι «αν δεν ήταν η Αστυνομία εκεί... οι εικόνες μιλούν από μόνες τους».

Πρόσθεσε δε πως, «η Αστυνομία βρέθηκε εκεί για να καταφέρουν να εισέλθουν οι προσκεκλημένοι, γιατί δεν ήταν μόνο ο υπουργός. Αναγκάστηκαν να παραμείνουν εκεί, καθώς υπήρχαν συγκεντρωμένοι που ήθελαν να εισέλθουν και να διακόψουν την εκδήλωση».

Και δεν έγινε καμία χρήση βίας από πλευράς αστυνομικών. Άσκηση βίας μπορώ να επιβεβαιώσω μόνο στους συναδέλφους μας».

Για τον γιατρό που συνελήφθη κι ακολούθως αφέθηκε ελεύθερος, είπε: «Όταν ανακοινώνεται στους αστυνομικούς ή ενημερώνονται οι αστυνομικοί για κάποιο αυτόφωρο αδίκημα ακόμα και κατ' έγκληση, είμαστε υποχρεωμένοι να ακινητοποιήσουμε τον δράστη εφόσον μας υποδειχθεί. Από τη στιγμή που επρόκειτο για κατ' έγκληση αδίκημα και δεν έγινε μήνυμα, αφέθηκε ελεύθερος ο γιατρός».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:30ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αθλητικές Μεταδόσεις: Λεβερκούζεν-Ολυμπιακός & Τσιτσιπάς στο Ντουμπάι LIVE

09:27ΕΛΛΑΔΑ

Καισαριανή: Η συγκινητική ιστορία του Κώστα Ρουσόπουλου που πήρε τη θέση άλλου στο απόσπασμα - «Ζήσε εσύ Γιώργη, έχεις παιδιά»

09:10ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Το απόλυτο «εργαστήρι» του πολέμου - Τα πέντε «πεδία» της μάχης

08:59ΜΠΑΣΚΕΤ

«Βόμβα» για Μαρινάκη: «Θα μπορούσε να φτιάξει έναν άλλο Ολυμπιακό που θα παίζει στο ΝΒΑ Europe»

08:55ΚΟΣΜΟΣ

Βραβεία World Nature Photography: Μια σπάνια φάλαινα με αλφισμό κέρδισε την πρώτη θέση

08:54ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στην Ουκρανία, 4 χρόνια μετά: Οι ανθρώπινες απώλειες

08:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πλεύρης: Στη Ρώμη σήμερα - Θα συναντηθεί με τους ομολόγους του από Ιταλία, Ισπανία και Πακιστάν

08:49ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στην Ουκρανία, 4 χρόνια μετά: Το μπρα ντε φερ Πούτιν-Ζελένσκι που σημαδεύει τον 21ο αιώνα - Οι στιγμές που καθόρισαν τους δύο ηγέτες

08:49ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αποθέωσε τους παίκτες - Τι είπε για Ναν, Σλούκα, Λεσόρ

08:47ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 3,6 Ρίχτερ στη Ρόδο

08:45ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Σήμερα η ομιλία του για την Κατάσταση του Έθνους - Η έμφαση στην οικονομία και τα 250α «γενέθλια» της Αμερικής

08:44ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Στον ανακριτή σήμερα ο άνδρας που πυροβόλησε τους ανήλικους

08:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεραπετρίτης: Στις ΗΠΑ την Τετάρτη ο υπουργός Εξωτερικών - Θα συναντηθεί με τον ομόλογό του

08:27ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Στο «κόκκινο» η Αττική Οδός και ο Κηφισός - Πού αλλού εντοπίζονται προβλήματα

08:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τέμπη - Φλωρίδης: «Αν δεν μπορούν να γίνουν όλες οι εξετάσεις στα ελληνικά εργαστήρια, θα χρειαστεί συνδρομή από το εξωτερικό»

08:09ΕΛΛΑΔΑ

Δημογλίδου: «Καμία χρήση βίας από ΕΛ.ΑΣ. στο Κρατικό Νίκαιας - Δεν κάλεσε ο υπουργός την Αστυνομία»

07:58ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ένα Nissan Skyline GT-R R33 Nismo 400R πάει για ρεκόρ

07:58ΚΟΣΜΟΣ

Κυκλώνας «βόμβα» στις ΗΠΑ: «Θάφτηκε» κάτω από το χιόνι η ανατολική ακτή - Μπλακ άουτ και ακυρώσεις χιλιάδων πτήσεων

07:57ΕΛΛΑΔΑ

Έβρος: Έσπασαν τα αναχώματα και πλημμύρισαν χιλιάδες καλλιεργήσιμα στρέμματα λόγω των βροχών

07:50ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τρίτη (24/2) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:06ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Μαρτίου: Τι αναφέρει η μακροπρόθεσμη πρόγνωση

18:58ΚΟΣΜΟΣ

Χιονοκαταιγίδα και χάος στο Μόναχο: 500 επιβάτες διανυκτέρευσαν μέσα σε αεροπλάνα

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Συγκλονίζει η κόρη του 64χρονου - «Με είχε βιάσει στα 7 μου - Η μητέρα μου το γνώριζε»

11:24ΚΟΣΜΟΣ

Έρευνα: Tα 25 σημάδια που αποκαλύπτουν ότι γεράσαμε - Το «τεστ» που φανερώνει την ηλικία μας

07:41ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Στέφανος: Σύλληψη γνωστού μάνατζερ έπειτα από επεισοδιακή καταδίωξη

07:12ΕΛΛΑΔΑ

«Πρεμιέρα» για την πρώτη ΕΣΣΟ του 2026 - Οι μεγάλες αλλαγές στη θητεία που ισχύουν από σήμερα

20:28ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Η ερωμένη «πρόδωσε» τον El Mencho - Πώς ανακάλυψαν την τοποθεσία του οι αρχές

06:58ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Τα σενάρια για πρόωρες εκλογές, το νέο επίδομα των €250, οι αυξήσεις στα ασφάλιστρα και η Allianz, ο Φέσσας στη Φουρλής, η επιστροφή Τζώρτζη και το 1 δισ. στον ΑΔΜΗΕ

11:18ΕΛΛΑΔΑ

Explainer: Γιατί τα βόρεια σύνορα της Ευρώπης εξαρτώνται από Ελλάδα και Κύπρο

08:49ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αποθέωσε τους παίκτες - Τι είπε για Ναν, Σλούκα, Λεσόρ

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνίδα ορειβάτισσα κατέκτησε το Ακονκάγκουα μετά από 18 ημέρες: «Ήταν συγκλονιστικό – Ανεβάζεις την ελληνική σημαία και νιώθεις υπερηφάνεια»

07:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έρχεται ο κόφτης στα social media κάτω των 15 ετών - Πότε ανακοινώνει το μέτρο ο Κυριάκος Μητσοτάκης

07:20ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Ποιοι σταθμοί κλείνουν νωρίτερα λόγω έργων - Όλα τα δρομολόγια

06:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λεβερκούζεν - Ολυμπιακός: Ψάχνει υπέρβαση στη Γερμανία - Η ώρα και το κανάλι

07:42LIFESTYLE

Αυτές οι σειρές αποχαιρετούν οριστικά το κοινό – Μεγάλες αποφάσεις στα κανάλια

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 24 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:46ΕΛΛΑΔΑ

Νηστεία της Σαρακοστής: Πόσο διαρκεί, τι απαγορεύεται και οι εξαιρέσεις - Γιατί τρώμε ελιές αλλά όχι λάδι

07:34ΚΟΣΜΟΣ

Πότε ο Τραμπ θα πλήξει το Ιράν; Τα τέσσερα πιο πιθανά σενάρια και το επικρατέστερο

08:55ΚΟΣΜΟΣ

Βραβεία World Nature Photography: Μια σπάνια φάλαινα με αλφισμό κέρδισε την πρώτη θέση

07:38ΕΛΛΑΔΑ

Στη Νέα Μάκρη τα επόμενα γυρίσματα της ταινίας «The Riders» - Οι άδειες που εξασφαλίστηκαν σε Ύδρα και Μαραθώνα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ