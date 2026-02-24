Λεβερκούζεν - Ολυμπιακός: Ψάχνει υπέρβαση στη Γερμανία - Η ώρα και το κανάλι

Ο Ολυμπιακός θα προσπαθήσει το βράδυ της Τρίτης (24/2, 22:00) για μια υπέρβαση στο Λεβερκούζεν, απέναντι στην Μπάγερ.

Λεβερκούζεν - Ολυμπιακός: Ψάχνει υπέρβαση στη Γερμανία - Η ώρα και το κανάλι
Για το «θαύμα» της πρόκρισης στις 16 καλύτερες ομάδες του φετινού Champions League ταξίδεψε ο Ολυμπιακός στο Λεβερκούζεν, όπου το βράδυ της Τρίτης (24/2, 22:00, COSMOTE SPORT 2 HD και MEGA) αντιμετωπίζει την Μπάγερ, στη ρεβάνς της ήττας του με 2-0 στο Φάληρο.

Η ομάδα του Κάσπερ Χιούλμαντ είναι φαβορί για να βρεθεί στη φάση των «16». Βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα, έχοντας κερδίσει έξι από τους οκτώ πιο πρόσφατους αγώνες της σε όλες τις διοργανώσεις, αν και ηττήθηκε με 1-0 από την Ουνιόν Βερολίνου το περασμένο Σάββατο. Μια ήττα που άφησε τους παίκτες του Χιούλμαντ στην έκτη θέση της Bundesliga.

Εν τω μεταξύ, ο Ολυμπιακός του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έφτασε στα πλέι οφ αφού χρειάστηκε να κάνει τρεις συνεχείς νίκες, οι δύο εκτός έδρας και η άλλη απέναντι στη Λεβερκούζεν (2-0).

Ωστόσο, οι «ερυθρόλευκοι» πηγαίνουν στην αναμέτρηση της Τρίτης με μόλις μία νίκη στα τελευταία τέσσερα παιχνίδια, σε όλες τις διοργανώσεις, χωρίς να σκοράρουν σε τρεις από αυτές τις αναμετρήσεις, αν και κατάφεραν να βρουν τα πατήματά τους νικώντας 2-0 τον Παναιτωλικό το Σάββατο.

Επίσης αξιοσημείωτο είναι πως ο πρωταθλητής Ελλάδας είναι αήττητος εκτός έδρας μετά την ήττα από την Μπαρτσελόνα στα τέλη Οκτωβρίου, ένα σερί 10 αγώνων που περιλαμβάνει επτά νίκες.

Σε αγωνιστικό επίπεδο, η Λεβερκούζεν δεν έχει διαθέσιμο τον βασικό τερματοφύλακα Μαρκ Φλέκεν (τραυματισμός στο γόνατο), ενώ ο κεντρικός αμυντικός Λοΐς Μπαντέ έχει πρόβλημα στον οπίσθιο μηριαίο, οπότε αναμένεται να δούμε τον Γιάνις Μπλάσβιχ κάτω από τα δοκάρια, με τριάδα μπροστά του τους Τζάρελ Κουάνσα, Ρόμπερτ Άντριχ και Έντμοντ Ταψόμπα.

Ο επιθετικός μέσος Νέιθαν Τέλα έχει τραυματισμό στο πόδι που αναμένεται να τον κρατήσει εκτός δράσης μέχρι τον επόμενο μήνα, όταν είναι πιθανό να επιστρέψει από τον τραυματισμό του στον αστράγαλο και ο αριστερός εξτρέμ Έλι Μπεν Σεγκίρ.

Εν τω μεταξύ, Ιμπραήμ Μαζά και Έρνεστ Πόκου θα είναι διαθέσιμοι για να υποστηρίξουν τον επιθετικό Πάτρικ Σικ στην κορυφή, με τους Λούκας Βάσκεθ και Άλεξ Γκριμάλντο να παρέχουν πλάτος. Όσο για τον Ολυμπιακό, ταξίδεψε πλήρης και ο Μεντιλίμπαρ έχει μια απολύτως υγιή ομάδα για να επιλέξει.

Οι πιθανές αρχικές ενδεκάδες:

ΜΠΑΓΕΡ ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ (Κάσπερ Χιούλμαντ): Μπλάσβιχ, Κουάνσα, Άντριχ, Ταψόμπα, Βάθκεθ, Παλάσιος, Γκαρθία, Γκριμάλντο, Μάζα, Πόκου, Σικ.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Ροντινέι (Κοστίνια), Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Έσε, Μουζακίτης (Σιπιόνι), Μάρτινς, Τσικίνιο, Ποντένσε (Αντρέ Λουίς), Ελ Κααμπί.

To πρόγραμμα των αγώνων ρεβάνς στα playoffs της νοκ άουτ φάσης του Champions League:

Τρίτη 24/2

Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία)-Μπριζ (Βέλγιο) 19:45 (3-3)

Λεβερκούζεν (Γερμανία)-Ολυμπιακός (ΕΛΛΑΔΑ) 22:00 (2-0)

Ιντερ (Ιταλία)-Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία) 22:00 (1-3)

Νιούκαστλ (Αγγλία)-Καραμπάχ (Αζερμπαϊτζάν) 22:00 (6-1)

Τετάρτη 25/2

Αταλάντα (Ιταλία)-Ντόρτμουντ (Γερμανία) 19:45 (2-0)

Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία)-Μονακό (Γαλλία) 22:00 (3-2)

Γιουβέντους (Ιταλία)-Γαλατάσαραϊ (Τουρκία) 22:00 (2-5)

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Μπενφίκα (Πορτογαλία) 22:00 (1-0)

Οι οκτώ ομάδες που θα επικρατήσουν στα playoffs της νοκ άουτ φάσης προκρίνονται στη φάση των «16», η κλήρωση της οποίας θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026.

Οι οκτώ ομάδες που έχουν προκριθεί απευθείας:

Άρσεναλ, Μπάγερν Μονάχου, Λίβερπουλ, Τότεναμ, Μπαρτσελόνα,, Τσέλσι, Σπόρτινγκ Λισαβόνας, Μάντσεστερ Σίτι.

