Πλεύρης: Στη Ρώμη σήμερα - Θα συναντηθεί με τους ομολόγους του από Ιταλία, Ισπανία και Πακιστάν

Στη Ρώμη μεταβαίνει σήμερα ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, για συνάντηση με τους ομολόγους του της Ιταλία και της Ισπανία, καθώς και με τον αρμόδιο υπουργό του Πακιστάν.

Αντικείμενο της συνάντησης είναι η μείωση των παράτυπων μεταναστευτικών ροών και η ενίσχυση των επιστροφών προς το Πακιστάν.

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη σειρά επαφών με υπουργούς χωρών προέλευσης μεταναστευτικών ροών προς τα κράτη πρώτης υποδοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας σε όλα τα επίπεδα και την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης.

Διαβάστε επίσης