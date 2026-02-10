ΕΕ: Σκληρή στάση στο μεταναστευτικό - Σε ποιες χώρες ξεκινούν οι επιστροφές - Η αντίδραση Πλεύρη

Η Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται ότι βρίσκεται μπροστά σε μια ιστορική στροφή όσον αφορά τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών. Η έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δύο κρίσιμων τροποποιήσεων στους κανονισμούς για το άσυλο σηματοδοτεί την υιοθέτηση μιας σαφώς πιο αυστηρής και ρεαλιστικής προσέγγισης, η οποία δίνει προτεραιότητα στην ταχύτητα των διαδικασιών και στην αποτελεσματικότητα των επιστροφών.

Η στρατηγική των «ασφαλών χωρών»

Στο επίκεντρο της μεταρρύθμισης βρίσκεται η δημιουργία ενός ενιαίου ευρωπαϊκού καταλόγου «ασφαλών χωρών καταγωγής». Με την προσθήκη χωρών όπως η Αίγυπτος, το Μπαγκλαντές, η Ινδία και το Μαρόκο, η ΕΕ φιλοδοξεί να αποσυμφορήσει τα εθνικά συστήματα ασύλου. Αυτό μεταφράζεται σε μια σημαντική αλλαγή: οι αιτούντες από αυτές τις χώρες καλούνται πλέον να αποδείξουν οι ίδιοι τον προσωπικό κίνδυνο που αντιμετωπίζουν, αφού η χώρα τους θεωρείται εξ ορισμού ασφαλής.

Παράλληλα, η θεσμοθέτηση της «ασφαλούς τρίτης χώρας» δίνει στα κράτη-μέλη ένα ισχυρό εργαλείο. Πλέον, μια αίτηση ασύλου μπορεί να κριθεί απαράδεκτη αν ο αιτών έχει διέλθει από μια χώρα όπου θα μπορούσε να είχε ζητήσει προστασία ή αν διατηρεί δεσμούς με αυτήν. Η κίνηση αυτή στοχεύει στον περιορισμό των καταχρηστικών αιτήσεων και στην καταπολέμηση του φαινομένου της «επιλογής ασύλου» (asylum shopping).

Θετική αντίδραση από τον Θάνο Πλεύρη

Στην Ελλάδα, η κυβέρνηση υποδέχθηκε τις εξελίξεις με εμφανή ικανοποίηση, με τον Υπουργό Μετανάστευσης Θάνο Πλεύρη να παρεμβαίνει άμεσα. Ο κ. Πλεύρης μίλησε για «σημείο δικαίωσης» των ελληνικών θέσεων, τονίζοντας πως η αυστηρή μεταναστευτική πολιτική και η έμφαση στις επιστροφές κυριαρχούν πλέον στην ευρωπαϊκή ατζέντα.

Χαιρετίζουμε την ψήφιση από το ΕΚ του Κανονισμού για τις ασφαλείς τρίτες χώρες και τη διεύρυνση του καταλόγου αυτών, ώστε να επιταχύνονται οι διαδικασίες επιστροφών παράνομων μεταναστών. Ο χαρακτηρισμός των προς ένταξη χωρών, της Αιγύπτου και του Μπαγκλαντες ως «ασφαλή τρίτη… — Θάνος Πλεύρης (@thanosplevris) February 10, 2026

Ξεχωριστή αναφορά έκανε στην Αίγυπτο και το Μπαγκλαντές, χώρες από τις οποίες η Ελλάδα δέχεται αυξημένες μεταναστευτικές ροές. Ο υπουργός δεν δίστασε να επιτεθεί στην αντιπολίτευση, κατηγορώντας το ΠΑΣΟΚ και τα αριστερά κόμματα ότι παραμένουν προσκολλημένα σε μια «χρεοκοπημένη πολιτική ανοιχτών συνόρων». Αυτή η κριτική φανερώνει το βαθύ ρήγμα στο εσωτερικό της χώρας, όπου η ασφάλεια των συνόρων συγκρούεται με τις παραδοσιακές ανθρωπιστικές προσεγγίσεις.

Αντιδρούν οι σοσιαλιστές

Παρά την ευρεία πλειοψηφία στο ΕΚ, η μεταρρύθμιση δεν στερείται επικριτών. Οι Σοσιαλιστές και Δημοκράτες (S&D) εκφράζουν σοβαρές επιφυλάξεις για το αν οι χώρες του καταλόγου είναι όντως ασφαλείς, κάνοντας λόγο για υποχώρηση του κράτους δικαίου. Η ανησυχία τους εστιάζεται στο ότι η ΕΕ μπορεί να καταστεί «όμηρος» τρίτων χωρών για τη διαχείριση της μετανάστευσης, θέτοντας σε δεύτερη μοίρα τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.

