ΕΕ: Σκληρή στάση στο μεταναστευτικό - Σε ποιες χώρες ξεκινούν οι επιστροφές - Η αντίδραση Πλεύρη

Newsbomb

ΕΕ: Σκληρή στάση στο μεταναστευτικό - Σε ποιες χώρες ξεκινούν οι επιστροφές - Η αντίδραση Πλεύρη

Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025 στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο, στην ανατολική Γαλλία.

AP/Αρχείου
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται ότι βρίσκεται μπροστά σε μια ιστορική στροφή όσον αφορά τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών. Η έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δύο κρίσιμων τροποποιήσεων στους κανονισμούς για το άσυλο σηματοδοτεί την υιοθέτηση μιας σαφώς πιο αυστηρής και ρεαλιστικής προσέγγισης, η οποία δίνει προτεραιότητα στην ταχύτητα των διαδικασιών και στην αποτελεσματικότητα των επιστροφών.

Η στρατηγική των «ασφαλών χωρών»

Στο επίκεντρο της μεταρρύθμισης βρίσκεται η δημιουργία ενός ενιαίου ευρωπαϊκού καταλόγου «ασφαλών χωρών καταγωγής». Με την προσθήκη χωρών όπως η Αίγυπτος, το Μπαγκλαντές, η Ινδία και το Μαρόκο, η ΕΕ φιλοδοξεί να αποσυμφορήσει τα εθνικά συστήματα ασύλου. Αυτό μεταφράζεται σε μια σημαντική αλλαγή: οι αιτούντες από αυτές τις χώρες καλούνται πλέον να αποδείξουν οι ίδιοι τον προσωπικό κίνδυνο που αντιμετωπίζουν, αφού η χώρα τους θεωρείται εξ ορισμού ασφαλής.

Παράλληλα, η θεσμοθέτηση της «ασφαλούς τρίτης χώρας» δίνει στα κράτη-μέλη ένα ισχυρό εργαλείο. Πλέον, μια αίτηση ασύλου μπορεί να κριθεί απαράδεκτη αν ο αιτών έχει διέλθει από μια χώρα όπου θα μπορούσε να είχε ζητήσει προστασία ή αν διατηρεί δεσμούς με αυτήν. Η κίνηση αυτή στοχεύει στον περιορισμό των καταχρηστικών αιτήσεων και στην καταπολέμηση του φαινομένου της «επιλογής ασύλου» (asylum shopping).

Θετική αντίδραση από τον Θάνο Πλεύρη

Στην Ελλάδα, η κυβέρνηση υποδέχθηκε τις εξελίξεις με εμφανή ικανοποίηση, με τον Υπουργό Μετανάστευσης Θάνο Πλεύρη να παρεμβαίνει άμεσα. Ο κ. Πλεύρης μίλησε για «σημείο δικαίωσης» των ελληνικών θέσεων, τονίζοντας πως η αυστηρή μεταναστευτική πολιτική και η έμφαση στις επιστροφές κυριαρχούν πλέον στην ευρωπαϊκή ατζέντα.

Ξεχωριστή αναφορά έκανε στην Αίγυπτο και το Μπαγκλαντές, χώρες από τις οποίες η Ελλάδα δέχεται αυξημένες μεταναστευτικές ροές. Ο υπουργός δεν δίστασε να επιτεθεί στην αντιπολίτευση, κατηγορώντας το ΠΑΣΟΚ και τα αριστερά κόμματα ότι παραμένουν προσκολλημένα σε μια «χρεοκοπημένη πολιτική ανοιχτών συνόρων». Αυτή η κριτική φανερώνει το βαθύ ρήγμα στο εσωτερικό της χώρας, όπου η ασφάλεια των συνόρων συγκρούεται με τις παραδοσιακές ανθρωπιστικές προσεγγίσεις.

Αντιδρούν οι σοσιαλιστές

Παρά την ευρεία πλειοψηφία στο ΕΚ, η μεταρρύθμιση δεν στερείται επικριτών. Οι Σοσιαλιστές και Δημοκράτες (S&D) εκφράζουν σοβαρές επιφυλάξεις για το αν οι χώρες του καταλόγου είναι όντως ασφαλείς, κάνοντας λόγο για υποχώρηση του κράτους δικαίου. Η ανησυχία τους εστιάζεται στο ότι η ΕΕ μπορεί να καταστεί «όμηρος» τρίτων χωρών για τη διαχείριση της μετανάστευσης, θέτοντας σε δεύτερη μοίρα τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:57ΚΟΣΜΟΣ

Αλβανία: Συγκρούσεις διαδηλωτών και αστυνομίας - Ζητούν την παραίτηση της αντιπροέδρου της κυβέρνησης

20:55ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Άγριος ξυλοδαρμός 16χρονου από συνομηλίκους του στο κέντρο

20:48ΕΛΛΑΔΑ

Κάτω Πατήσια: Οκτώ συλλήψεις για συμπλοκή με τρεις σοβαρά τραυματίες

20:33ΚΟΣΜΟΣ

Λαβρόφ: Η Ρωσία θα επιτύχει την επιστροφή των αρχέγονων ρωσικών εδαφών στο «πατρικό τους λιμάνι»

20:32ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ σε Ιράν: Είτε θα καταλήξουμε σε συμφωνία είτε θα χρειαστεί να κάνουμε κάτι πολύ σκληρό

20:22ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Το FBI δημοσίευσε φωτογραφίες κουκουλοφόρου υπόπτου για την απαγωγή της μητέρας της γνωστής δημοσιογράφου Σαβάνα Γκάνθρι

20:17ΕΛΛΑΔΑ

Στη Γερμανία ο πατέρας της 16χρονης Λόρας - Δείγμα DNA από τη μητέρα της ζήτησαν οι Αρχές

20:15ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι: Η διευθύντρια χρονομετρούσε τα παιδιά για να πάνε τουαλέτα, αν αργούσαν έβαζε απουσία

20:08ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Συμβολική «πολιορκία» του λιμανιού του Βόλου από τρακτέρ και οχήματα

20:06ΚΟΣΜΟΣ

Kurt Cobain: Νέα έρευνα δείχνει ότι ο θάνατός του ήταν ανθρωποκτονία και όχι αυτοκτονία

20:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρση ασυλίας για τον Παύλο Πολάκη – Τι υποστήριξε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ

20:03ΚΟΣΜΟΣ

ΕΕ: Σκληρή στάση στο μεταναστευτικό - Σε ποιες χώρες ξεκινούν οι επιστροφές - Η αντίδραση Πλεύρη

19:56ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δώδεκα συλλήψεις για ρευματοκλοπές σε αστυνομική επιχείρηση στη δυτική Αττική - Βίντεο

19:54ΕΛΛΑΔΑ

Ελευσίνα: Με πετσέτες προσπαθούσαν να σταματήσουν την αιμορραγία της 71χρονης που παρασύρθηκε από το αυτοκίνητο της κόρης της - Η κομβική καθυστέρηση του ΕΚΑΒ

19:48LIFESTYLE

Eurovision: Σάλος με τη συμμετοχή της Κύπρου – Αλλάζει το βίντεο κλιπ

19:47ΚΟΣΜΟΣ

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Πριν κερδίσει το χάλκινο μετάλλιο, παραδέχθηκε δημόσια ότι απάτησε τη σύντροφό του - Βίντεο

19:43ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: Με Μεϊτέ κόντρα στον Παναθηναϊκό - Οριστικά νοκ άουτ Κωνσταντέλιας και Ντεσπόντοφ

19:39ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: Το πόρισμα της ιατροδικαστικής για τον θάνατο της 35χρονης που πέθανε την ώρα που θήλαζε

19:37ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Πρόστιμο της ΔΕΑΒ στον Ποντένσε για την ομπρέλα στο ντέρμπι με την ΑΕΚ

19:37ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Επεισόδιο με μαχαίρι στον ΟΚΑΝΑ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:39ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: Το πόρισμα της ιατροδικαστικής για τον θάνατο της 35χρονης που πέθανε την ώρα που θήλαζε

20:21ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο «Άγιος Παΐσιος» εκτόπισε από την κορυφή του ελληνικού box office τον «Καποδίστρια» - Στα 763.657 εισιτήρια η ταινία του Σμαραγδή

07:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» η κακοκαιρία της Τσικνοπέμπτης - Δύσκολο το ψήσιμο σε εξωτερικούς χώρους

18:00ΕΛΛΑΔΑ

Φραστικό επεισόδιο Ρούτσι - Καπερνάρου: «Άντε κάνε καμιά απεργία» - «Είσαι κάθαρμα»

10:59ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Άνδρας έχασε τις αισθήσεις του και έπεσε στις ράγες στον σταθμό «Αμπελόκηποι»

20:36LIFESTYLE

Πατέρας για δεύτερη φορά ο Κωνσταντίνος Αργυρός - Έγκυος ξανά η Αλεξάνδρα Νίκα

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 10 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

20:06ΚΟΣΜΟΣ

Kurt Cobain: Νέα έρευνα δείχνει ότι ο θάνατός του ήταν ανθρωποκτονία και όχι αυτοκτονία

18:59ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση κατασκοπείας: «Ανακουφισμένος» δήλωσε ο σμήναρχος – Ζητάει την καταδίκη του – Τι ισχυρίστηκε στον στρατιωτικό εισαγγελέα

20:15ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι: Η διευθύντρια χρονομετρούσε τα παιδιά για να πάνε τουαλέτα, αν αργούσαν έβαζε απουσία

19:48LIFESTYLE

Eurovision: Σάλος με τη συμμετοχή της Κύπρου – Αλλάζει το βίντεο κλιπ

17:54ΕΛΛΑΔΑ

Θρήνος στη Ζάκυνθο: Τριήμερο πένθος στα σχολεία για τον θάνατο της 35χρονης νηπιαγωγού

06:14ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε λήγει η προθεσμία για την έκδοσή τους

20:17ΕΛΛΑΔΑ

Στη Γερμανία ο πατέρας της 16χρονης Λόρας - Δείγμα DNA από τη μητέρα της ζήτησαν οι Αρχές

13:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πέθανε ο Ελευθέριος Βενιζέλος - Ήταν ο τελευταίος εγγονός του Εθνάρχη και πρώην βουλευτής Χανίων

19:54ΕΛΛΑΔΑ

Ελευσίνα: Με πετσέτες προσπαθούσαν να σταματήσουν την αιμορραγία της 71χρονης που παρασύρθηκε από το αυτοκίνητο της κόρης της - Η κομβική καθυστέρηση του ΕΚΑΒ

14:53LIFESTYLE

Κωνσταντίνος Αργυρός - Αλεξάνδρα Νίκα: Αυτό είναι το φύλο του μωρού που περιμένουν

11:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός Τσικνοπέμπτης: Τι ώρες θα βρέχει στην Αθήνα - «Κλείδωσε» η κακοκαιρία

09:30ΚΟΣΜΟΣ

Ο «επιχειρηματίας της χρονιάς»: Η… αηδιαστική ιδέα που του αποφέρει 4 εκατ. ευρώ τον χρόνο

19:27ΕΛΛΑΔΑ

Βάρη: Βίντεο ντοκουμέντο από διάρρηξη σε κατάστημα - Έσπασαν τη βιτρίνα και άρπαξαν εξοπλισμό πισίνας 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ