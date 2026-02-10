Βρετανία: Ένοχος για τον βιασμό 12χρονης Αφγανός αιτών άσυλο - Βράζει για το μεταναστευτικό η χώρα
Σε μια απόφαση που αναμένεται να αναζωπυρώσει τη συζήτηση για το μεταναστευτικό και την ασφάλεια των πολιτών στη Μεγάλη Βρετανία, δικαστήριο στην πόλη του Warwick έκρινε ομόφωνα ένοχο τον 23χρονο Ahmad Mulakhil για την απαγωγή και τον βιασμό ενός 12χρονου κοριτσιού στην πόλη Nuneaton.
Το χρονικό μιας προμελετημένης επίθεσης σε δημόσιο χώρο
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Mulakhil «στόχευσε» το παιδί τον περασμένο Ιούλιο, αφού την εντόπισε σε ένα πάρκο της περιοχής. Ο 23χρονος, ο οποίος είχε φτάσει στο Ηνωμένο Βασίλειο μόλις τέσσερις μήνες πριν από την επίθεση αναζητώντας άσυλο, καταδικάστηκε για μια σειρά από ειδεχθή εγκλήματα: βιασμό, σεξουαλική επίθεση, απαγωγή ανηλίκου και λήψη άσεμνου βίντεο κατά τη διάρκεια της πράξης του. Παρά τους ισχυρισμούς του στο δικαστήριο ότι δεν χρησιμοποίησε βία, οι ένορκοι απέρριψαν ομόφωνα την υπερασπιστική του γραμμή.
Η κοινωνική έκρηξη και οι πορείες
Το ζήτημα της επίθεσης δεν έμεινε εντός των δικαστικών αιθουσών, αλλά πυροδότησε ένα κύμα οργής στην τοπική κοινωνία. Στο Nuneaton πραγματοποιήθηκαν μαζικές διαδηλώσεις, με τους κατοίκους να παρελαύνουν στους κεντρικούς δρόμους κρατώντας τις βρετανικές σημαίες με τον σταυρό του Αγίου Γεωργίου. Τα συνθήματα «Σταματήστε τις βάρκες» και «Θέλουμε τη χώρα μας πίσω» κυριάρχησαν στις πορείες, μετατρέποντας μια ποινική υπόθεση σε κεντρικό σημείο τριβής για την κυβερνητική πολιτική στο μεταναστευτικό.
Η πολιτική κόντρα για την «συγκάλυψη» στοιχείων
Η σύλληψη του Mulakhil προκάλεσε την παρέμβαση κορυφαίων πολιτικών προσώπων, όπως ο ηγέτης του Reform UK, Nigel Farage, ο οποίος έκανε λόγο για προσπάθεια συγκάλυψης των λεπτομερειών της επίθεσης και της ταυτότητας του δράστη από τις αρχές. Η πίεση αυτή οδήγησε σε αλλαγή των οδηγιών προς τη βρετανική αστυνομία, η οποία πλέον έχει το ελεύθερο να δημοσιοποιεί την εθνικότητα των υπόπτων, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο για την ενημέρωση του κοινού.
Αυτόματη απέλαση μετά την έκτιση της ποινής
Ο Mulakhil παραμένει υπό κράτηση και η ποινή του αναμένεται να ανακοινωθεί σύντομα. Η δικαστής Kristina Montgomery ξεκαθάρισε ότι τον περιμένει πολυετής κάθειρξη, η οποία θα ενεργοποιήσει αυτόματα τη διαδικασία απέλασης από τη χώρα μόλις ολοκληρώσει την έκτιση της ποινής του. Η απόφαση αυτή θεωρείται μήνυμα «μηδενικής ανοχής», σε μια περίοδο που η Βρετανία αναζητά ισορροπία ανάμεσα στην ανθρωπιστική βοήθεια και την ασφάλεια των τοπικών κοινωνιών.