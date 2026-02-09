Πλεύρης για Χίο: Δικηγόροι ΜΚΟ δεν πήγαν στους μετανάστες, αλλά συνήγοροι του φερόμενου διακινητή

Τον Ιανουάριο είχαμε 70% μείωση των μεταναστευτικών ροών, ανέφερε σήμερα ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης.

Μιλώντας στο ACTION24 είπε ότι υπάρχει ικανοποιητική συνεργασία με την Τουρκία στο ανατολικό κομμάτι σε σύγκριση με φαινόμενα προηγούμενων ετών, όπως τα γεγονότα του Έβρου.

Σχετικά με την τραγωδία της Χίου ο κ. Πλεύρης κατήγγειλε ότι δικηγόροι από ΜΚΟ αντί να πάνε να υποστηρίξουν τους μετανάστες, πήγαν ως συνήγοροι του φερόμενου ως διακινητή.

Κατηγόρησε επίσης την Αριστερά ότι είχε μοναδικό στόχο να συκοφαντήσει τους άνδρες και τις γυναίκες του Λιμενικού.

Για τα παράνομα τζαμιά στην Αθήνα, ο κ. Πλεύρης ενημέρωσε ότι υπάρχει νόμος που ορίζει ότι σε περίπτωση που κάποιος λειτουργεί παράνομα λατρευτικό χώρο έχει ποινή φυλάκισης 2-6 μήνες και αν είναι αλλοδαπός γίνεται απέλαση.

