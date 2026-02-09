Χίος: «Δεν ήμουν ο οδηγός της λέμβου, τον είχα πλάτη», λέει ο Μαροκινός διακινητής

Ο Μαροκινός διακινητής των μεταναστών στην τραγωδία της Χίου πήρε τον δρόμο για τη φυλακή – Τι υποστήριξε στην απολογία του

Χίος: «Δεν ήμουν ο οδηγός της λέμβου, τον είχα πλάτη», λέει ο Μαροκινός διακινητής

Χίος: Μεταγωγή του Μαροκινού διακινητή στον ανακριτή.

Στη φυλακή οδηγήθηκε ο 31 ετών Μαροκινός διακινητής των μεταναστών στην τραγωδία της Χίου. Μετά την απολογία του, κρίθηκε προφυλακιστέος με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα. Τις επόμενες μέρες, αναμένεται να μεταβεί σε κατάστημα κράτησης μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.

Ο κατηγορούμενος, που κατέθετε επί δυόμιση ώρες ενώπιον της ανακρίτριας πλημμελειοδικών Χίου, αρνείται ότι ήταν ο χειριστής της λέμβου, υποδεικνύοντας άλλον άνδρα, τον οποίο σύμφωνα με τους συνηγόρους υπεράσπισης φαίνεται πως έχουν περιγράψει κι άλλοι διασωθέντες.

«Δεν ήμουν ο χειριστής της λέμβου, ενώ ήμασταν πολύ κοντά στην ακτή, χωρίς κανένα σήμα, κανέναν ήχο, ένας δυνατός προβολέας φώτισε, έπειτα από μερικά δευτερόλεπτα μάς χτύπησε το σκάφος του λιμενικού. Η οικογένειά μου θα πλήρωνε 4.000 ευρώ κάποιον που μιλάει τουρκικά για να ταξιδέψω. Ο οδηγός ήταν μετρίου αναστήματος, τον είχα πλάτη», υποστήριξε ο 31χρονος στην απολογία του.

Προανακριτικά, δύο από τους επτά διασωθέντες που είχαν ανακριθεί από το Λιμενικό, είχαν αναγνωρίσει τον 31χρονο ως τον διακινητή. Σύμφωνα με τους συνηγόρους υπεράσπισης, οι αρχικές μαρτυρίες που εμφάνιζαν τον εντολέα τους ως διακινητή στο πολύνεκρο ναυάγιο της 4ης Φεβρουαρίου στη Χίο, έχουν ανασκευαστεί.

«Αυτήν τη στιγμή, πέντε άνθρωποι από το προανακριτικό στάδιο δεν τον αναγνωρίζουν ως τον δράστη του συγκεκριμένου περιστατικού και μάλιστα, επειδή ελήφθησαν και έξι συμπληρωματικές καταθέσεις από την ανακρίτρια, δεν αναγνωρίζεται ως δράστης του περιστατικού από κανέναν από τους επιβαίνοντες», είπε ο ένας εκ των συνηγόρων υπεράσπισης του διακινητή, Αλέξανδρος Γεωργούλης.

«Όλοι οι μάρτυρες που έδωσαν κατάθεση και σήμερα, λένε ότι δεν υπήρξε κανένα σήμα, καμία προειδοποίηση, κανένα φλας, κανένας φάρος, κανένα φως, κανένα στοπ, μόνο μία σύγκρουση πάνω τους από το λιμενικό σκάφος. Μάλιστα, όπως λένε, πήγαιναν ευθεία, δεν έστριψαν δευτερόλεπτο», είπε ο έτερος συνήγορος του 31χρονου, Δημήτρης Χούλης.

Η κατάσταση της υγείας των έξι παιδιών που νοσηλεύονται στο «Παίδων»

Όσον αφορά τα έξι παιδιά που τραυματίστηκαν στο ναυτικό δυστύχημα της Χίου και μεταφέρθηκαν με C27 στην Αθήνα, νοσηλεύονται με κατάγματα και θλάσεις σε διάφορα σημεία του σώματος στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία».

Τα έξι παιδιά είναι καλά στην υγεία τους, η κατάσταση όλων κρίνεται σταθερή και δεν προκαλεί καμία ανησυχία. Μάλιστα, ένα εκ των παιδιών, ηλικίας 5 ετών, που αρχικά είχε εξεταστεί το ενδεχόμενο να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στο χέρι, οι θεράποντες ιατροί αποφάσισαν ότι δεν απαιτείται χειρουργείο και πως θα ακολουθήσει συντηρητική αγωγή.

Παράλληλα, τρεις γυναίκες, συνοδοί των παιδιών που επέβαιναν επίσης στη λέμβο και είχαν τραυματιστεί ελαφρά και ανέφεραν πόνους σε διάφορα σημεία του σώματος, μεταφέρθηκαν από το Νοσοκομείο Παίδων στο Γενικό Νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου και υποβάλλονται στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Γιατί ο Μαροκινός «καιγόταν» να φτάσει στη Χίο

Φυσικά, ένα από τα ερωτήματα που τίθενται, είναι γιατί ο μαροκινής καταγωγής διακινητής προσπάθησε απεγνωσμένα να φτάσει στις ακτές της Χίου, με αποτέλεσμα να χαθούν 15 ψυχές.

Ο διακινητής, που προσπάθησε να αποφύγει τους λιμενικούς θέτοντας σε κίνδυνο τις ζωές των μεταναστών, ήταν αποφασισμένος να φτάσει στα παράλια της Χίου. Αυτό σημαίνει ότι, για να ενεργοποιηθεί η πληρωμή του διακινητή, είχε συμφωνηθεί να γίνει μέσω της μεθόδου Hawala.

Η Hawala, που προκύπτει από την αραβική λέξη για τη «μεταφορά» ή την «εμπιστοσύνη», είναι ένα αρχαίο, ανεπίσημο σύστημα μεταφοράς χρημάτων που λειτουργεί εκτός του παραδοσιακού τραπεζικού τομέα. Βασίζεται αποκλειστικά στην εμπιστοσύνη μεταξύ μεσολαβητών, γνωστών ως hawaladars και δεν απαιτεί τη φυσική διακίνηση μετρητών, ούτε αφήνει ψηφιακά ίχνη μέσω συστημάτων.

Ο ενδιαφερόμενος, εν προκειμένω ένας μετανάστης, δίνει ένα ποσό σε έναν hawaladar στην τοποθεσία «Α», στην Τουρκία. Στη διακίνηση μεταναστών, ο hawaladar συχνά λειτουργεί ως εγγυητής. Κρατά τα χρήματα και τα αποδίδει στον διακινητή μόνο όταν ο μετανάστης επιβεβαιώσει ότι έφτασε με ασφάλεια στον προορισμό του.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, ο διακινητής ήθελε να φτάσει πάσει θυσία στα ελληνικά παράλια, προκειμένου να επικοινωνήσει με αυτόν που βρισκόταν στην Τουρκία, ο οποίος θα κατέβαλε τα χρήματα στο οικογενειακό του περιβάλλον.

