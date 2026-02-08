Διακίνηση μεταναστών: Γιατί ο Μαροκινός «καιγόταν» να φτάσει στη Χίο - Η πληρωμή με τη μέθοδο Hawala

Τεράστια είναι τα ποσά που καρπώνονται τα κυκλώματα

Eurokinissi
Συνεχίζονται οι έρευνες των Αρχών για το πολύνεκρο ναυτικό δυστύχημα στη Χίο, και τη διαδρομή του μοιραίου σκάφους από τις ακτές του Τσεσμέ μέχρι το ελληνικό νησί, ενώ χθες ο φερόμενος ως διακινητής, Μαροκινός, προφυλακίστηκε.

Στο μεταξύ τεράστια είναι τα ποσά που καρπώνονται τα κυκλώματα. Πάνω από 200 εκατ. ευρώ ετησίως κερδίζουν τα παράνομα κυκλώματα που θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή των μεταναστών.

Η πληρωμή

Σύμφωνα με την κυριακάτικη Real News, ένα από τα ερωτήματα που τίθενται είναι γιατί ο μαροκινής καταγωγής διακινητής, τον οποίο υπέδειξαν οι μετανάστες, προσπάθησε απεγνωσμένα να φτάσει στις ακτές της Χίου, με αποτέλεσμα να χαθούν 15 ψυχές.

Ο διακινητής, που προσπάθησε να αποφύγει τους λιμενικούς, θέτοντας σε κίνδυνο τις ζωές των μεταναστών, ήταν αποφασισμένος να φτάσει στα παράλια της Χίου. Αυτό σημαίνει ότι, για να ενεργοποιηθεί η πληρωμή του διακινητή, είχε συμφωνηθεί να γίνει μέσω της μεθόδου Hawala.

Η Hawala, που προκύπτει από την αραβική λέξη για τη μεταφορά ή την εμπιστοσύνη, είναι ένα αρχαίο, ανεπίσημο σύστημα μεταφοράς χρημάτων που λειτουργεί εκτός του παραδοσιακού τραπεζικού τομέα. Βασίζεται αποκλειστικά στην εμπιστοσύνη μεταξύ μεσολαβητών, γνωστών ως hawaladars, και δεν απαιτεί τη φυσική διακίνηση μετρητών ούτε αφήνει ψηφιακά ίχνη μέσω συστημάτων, όπως το Swift.

Ο ενδιαφερόμενος, εν προκειμένω ένας μετανάστης, δίνει ένα ποσό σε έναν hawaladar στην τοποθεσία Α, στην Τουρκία. Στη διακίνηση μεταναστών, ο hawaladar συχνά λειτουργεί ως εγγυητής. Κρατά τα χρήματα και τα αποδίδει στον διακινητή μόνο όταν ο μετανάστης επιβεβαιώσει ότι έφτασε με ασφάλεια στον προορισμό του. Εκτιμάται ότι ο μαροκινής καταγωγής διακινητής, που συνελήφθη το μοιραίο βράδυ, ήθελε να φτάσει πάσει θυσία στα ελληνικά παράλια, προκειμένου να επικοινωνήσει με αυτόν που βρισκόταν στην Τουρκία, ο οποίος θα κατέβαλε τα χρήματα του στο οικογενειακό του περιβάλλον.

