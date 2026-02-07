Τραγωδία στη Χίο: Απολογείται ο Μαροκινός φερόμενος διακινητής από τα τουρκικά παράλια

Ξεκίνησε στα δικαστήρια Χίου, λίγο μετά τις 6 το απόγευμα του Σαββάτου, η απολογία του Μαροκινού ο οποίος επέβαινε στο σκάφος των μεταναστών και φέρεται ως ο διακινητής στο πολύνεκρο ναυάγιο που σημειώθηκε ανοιχτά του νησιού.

Ο κατηγορούμενος, έχει υποδειχθεί από τους άλλους επιβαίνοντες που διασώθηκαν.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της δικογραφίας, όπως αναφέρει το politischios.gr οι επιβαίνοντες στη λέμβο έχουν καταθέσει ότι ο συγκεκριμένος άνδρας ήταν εκείνος που τους παρέλαβε από τα τουρκικά παράλια του Τσεσμέ, με σκοπό να τους μεταφέρει στην Ελλάδα.

Οι μαρτυρίες αυτές αποτέλεσαν τη βάση για την άσκηση βαρύτατων κατηγοριών σε βάρος του, οι οποίες περιλαμβάνουν κακουργηματικού χαρακτήρα αδικήματα.

Κατά την υπερασπιστική του γραμμή, πρόκειται να παρουσιάσει τη δική του εκδοχή για τα γεγονότα και τις συνθήκες υπό τις οποίες εξελίχθηκε το τραγικό περιστατικό, επιχειρώντας να αποσείσει τον ρόλο του διακινητή.