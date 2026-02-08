Χίος: Συγχαρητήρια Πλεύρη σε Γεωργιάδη γιατί δεν επέτρεψε σε ακτιβιστές να συναντήσουν παιδιά

Τι ανέφερε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου με ανάρτησή του 

Τα συγχαρητήριά του έδωσε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης , στον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, επειδή εκείνος δεν επέτρεψε την είσοδο στο νοσοκομείο σε ακτιβιστές που ήθελαν να συναντήσουν παιδιά που είχαν τραυματιστεί από το ναυάγιο με τους 15 νεκρούς μετανάστες στη Χίο.

Στην σχετική ανάρτησή του γράφει: «Συγχαρητήρια στο υπουργό υγείας Άδωνι Γεωργιάδη που δεν επέτρεψε σε συλλογικότητες να μπουν στο Παίδων να συναντήσουν και να κάνουν προπαγάνδα σε τραυματίες του δυστυχήματος της Χίου για το οποίο υπεύθυνοι είναι οι δολοφόνοι διακινητές. Η χώρο έχει κανόνες. Αρκετά με τις προκλήσεις των επαγγελματιών ανθρωπιστών και άεργων αλληλέγγυων».

