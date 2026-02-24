Έβρος: Έσπασαν τα αναχώματα και πλημμύρισαν χιλιάδες καλλιεργήσιμα στρέμματα λόγω των βροχών

Ο Έβρος συνεχίζει να βρίσκεται σε καθεστώς «Red Code», καταγράφοντας τα πιο έντονα πλημμυρικά φαινόμενα από το 2015, με τη στάθμη των υδάτων να προκαλεί εκτεταμένες ζημιές σε υποδομές και καλλιέργειες σε όλο τον νομό.

Η συνεχής άνοδος του ποταμού, σε συνδυασμό με τις ισχυρές βροχοπτώσεις στη Βουλγαρία έχει οδηγήσει σε αλλεπάλληλες υπερχειλίσεις και σοβαρές επιπτώσεις στην αγροτική παραγωγή.

Συνολικά, εκτιμάται ότι περισσότερα από 100.000 στρέμματα γης έχουν πλημμυρίσει σε ολόκληρο τον νομό, επηρεάζοντας χιλιάδες παραγωγούς που βλέπουν τις καλλιέργειες και τις υποδομές τους να υφίστανται σοβαρές ζημιές.

Σύμφωνα με το e-evros, η κατάσταση επιδεινώθηκε δραματικά το βράδυ της Κυριακής, όταν ο Δήμος Σουφλίου ανακοίνωσε νέα θραύση αναχώματος στη Μάνδρα, με τα νερά να κατακλύζουν τοπικές αγροτικές εκτάσεις και να μετατρέπουν μεγάλες περιοχές σε λίμνη.

Προηγήθηκε ανάλογο ρήγμα στο ανάχωμα στην Κορνοφωλιά, το οποίο προκάλεσε σταδιακή πλημμύρα του κάμπου, ενώ στην περιοχή των Ψαθάδων τα νερά του Έβρου και του Ερυθροποτάμου υπερπήδησαν τις αντιπλημμυρικές θωρακίσεις, διασχίζοντας τον κάμπο με κατεύθυνση προς το Αμόριο.

Στο οδικό δίκτυο, σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη Έβρου Ευάγγελο Πουλιλιό, η κυκλοφορία έχει αποκατασταθεί τόσο στον νότιο κόμβο του Διδυμοτείχου όσο και στον κόμβο της Δαδιάς, όπου τα προβλήματα που είχαν παρουσιαστεί αντιμετωπίστηκαν από τα συνεργεία.

Την ίδια ώρα, οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας και οι τοπικοί φορείς παραμένουν σε διαρκή επιφυλακή, παρακολουθώντας τη στάθμη και τις ροές του ποταμού, καθώς κάθε νέο ρήγμα σε αναχώματα αυξάνει τον κίνδυνο για επιπλέον καταστροφές.

