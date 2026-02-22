Στο «έλεος» των υδάτων ο Δήμος Σουφλίου, έσπασε το ανάχωμα στην Κορνοφωλιά

Η θράυση του αναχώματος στο αγρόκτημα της Κορνοφωλιάς σήμανε τον συναγερμό στις τοπικές Αρχές του Δήμου Σουφλίου, στον Έβρο.

Η υποχώρηση του αναχώματοςστην Κορνοφωλιά είχε ως άμεσο αποτέλεσμα την ορμητική εισβολή των υδάτων στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Μέχρι στιγμής, υπολογίζεται ότι έχουν καλυφθεί από το νερό περισσότερα από 5.000 στρέμματα γης, μετατρέποντας την περιοχή σε μία απέραντη λίμνη.

Ο Δήμαρχος Σουφλίου, Παναγιώτης Καλακίκος, αποτυπώνοντας το μέγεθος του προβλήματος, υπογράμμισε πως οι αγρότες της περιοχής βρίσκονται ξανά αντιμέτωποι με ανυπολόγιστες ζημιές, όπως μεταδίδει το e-evros.gr.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, ο κύριος όγκος των υδάτων αναμένεται να επεκταθεί σε ολόκληρη την παραέβρια περιοχή του Δήμου, γεγονός που θέτει σε άμεσο κίνδυνο τις καλλιέργειες και κατ’ επέκταση τη συνολική τοπική οικονομία.